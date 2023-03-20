In this way, the initial launch of LEGO 2K Drive

Tom Henderson LEGOor которой мы рассказывали вчера, действительно называется LEGO 2K Drive. Несколько источников podtverdili which predpolagaemaya гоночная video поor которой мы рассказывали вчера, действительно называется

Сообщается, что в настоящее время проходит закрытое бета-тестирование проекта. Кроме того, в сети пояAVIлось несколько isobrazheniy LEGO 2K Drive, in this story, you can see the blue art, logo, menu, and simple trass/locations in the following sections.

Так, к примеру, на одной трассе игрокам рекомендуют объезжать гигантские пончики, а на другой — сообщают о том, что во время заезда можно безопасно отталкиваться от маленьких аллигаторов.

By the way, LEGO 2K Drive is studying Visual Conceptsizvestnoj по WWE 2K22. Links to Xbox Era Nik Beyker предполагает, что в игре будет реализован полуоткрытый мир.