It is necessary for a skin of the AK-47 in Counter-Strike

The business des skins de jeux is very profitable for the editors, but also for the collections. A game of Counter-Strike: Global Offensive a dépensé une somme folle pour arracher un skin d’AK-47 “Wild Lotus”.

Plus d’un million de yuans, soit 150,000 euros environ : c’est ce qu’a payé un joueur-collectionneur de Counter Strike: Global Offensive for a skin of the AK-47 ! La vente s’est deroulée sur la version chinoise de la plateforme Buff, un marché de l’occasion en ligne pour les utilisateurs de Steam. Ils y vendent et achètent des skins d’armes pour CS: GOmeme si Valve a place des limits sur la frequence avec laquelle ces objets virtuels peuvent s’échanger.

A skin très rare

La plupart du temps, ces skins sont proposed une poignée de dollars, ce que certains pourront déjà considerer très cher pour ce que c’est. Certain collectors’ opinion pourtant que le prix de cet AK-47 “Wild Lotus” est raisonnable. Corn source est donc la particularité de ce skin ? D’abord, c’est une decoration très rare dans le jeu. De plus, elle présente quatre autocollants Reason Gaming, also des items peu commonns : ils n’ont été vendus en première main que durant la deuxième édition du tournoi Major de CS: GO qui s’est déroulée in Katowice (Pologne), in 2014.

Enfin, 3 element important, le skin est “sortie d’usine”. Lorsque CS: GO génère aléatoirement une nouvelle decoration, le jeu lui assigne également une valeur de dégradation. Cela va de “comme neuf” to “marque par la bataille”. Le nombre attribué à ce skin est très bas, ce qui participe de sa rareté sur le marché.

Crazy 1m+ sale just happened 🫣🫣 What justified this price? pic.twitter.com/H60BtqGUBz — .Nalo (@completelyfucc) March 13, 2023

Les joueurs qui n’ont pas le même budget peuvent acheter un skin Wild Lotus plus courant, mais c’est tout de même un petit investissement de plusieurs centaines de dollars ! Les specialists who scrutent le marché estiment donc que le joueur qui a signé ce chèque de l’equivalent de 150.000 euros a plutôt fait une bonne affaire : non seulement Wild Lotus est considered comme un skin “desirable” par la communauté, mais les caractéristiques du model en font un unique object qui aurait pu être vendu encore plus cher.

Ainsi, sur cette meme place de marché, un joueur a refusé une offer pour un couteau Karambit équipé d’une skin Case Hardened : un collectionneur lui proposait rien moins que 1,2 million de dollars ! Un cipher incroyable, mais moins que l’estimation à 1.5 million…

Au vu des summers en jeu, il est facile de comprendre pourquoi les éditeurs multiplient les “jeux services” dans l’espoir de faire monter la sauce autour des skins et des decorations en all genre. ironic, Counter Strike: Global Offensive n’a pas été lancé avec ce concept en tête et pour cause, le jeu est sorti en 2012, quelques années avant la version battle royale de Fortnite et les autres titres du même genre. Depuis, il s’est bien rattrapé.