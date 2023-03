Kamilla (23) fikk alvorlig syreskade fra buss-sete

– Jeg tenkte det måtte være syre, for hva annet kunne gi så stor skade så fort, forteller Kamilla Lovise Karlsen (23).

Torsdag kveld var Kamilla på vei til Lagunen kjøpesenter. Hun satt på et bussete om bord i buss nummer 600 som går fra Bergen sentrum til Halhjem i Bjørnafjorden kommune.

Klippet bort død hud

– Jeg skulle på trening og kjente at det begynte å svi bak på låret. Og kjente etter utenpå buksen, det var en stiv flekk. Jeg tenkte ikke mer over det akkurat da, forteller bergensjenten til TV 2.

Hun havnet ikke lenge etter på legevakten.

TIDE: Kamilla var passasjer hos busselskapet Tide.



– Jeg hadde et sår på baksiden av låret, legevakten var i begynnelsen usikker, men da de fikk klippet vekk død hud, så mente de det var en syreskade, sier Kamilla som var hos legen til kontroll på fredag.

Hun sier det går bra og tror ikke at noen har vært ute etter å skade henne eller andre.

– Var du redd?

– Jeg tenkte med en gang at det måtte være syre, for hva annet kunne gi så stor skade så fort, men jeg var ikke redd, sier Kamilla til TV 2.

Politiet jakter svar

Bergenspolitiet etterforsker saken for å avklare om Kamilla Lovise Karlsen er utsatt for en kriminelle handling som hadde til hensikt å skade passasjerer.

– Vi har mottatt anmeldelse på saken og etterforsker den, vi gjennomfører blant annet tekniske undersøkelser, har videomateriale som skal undersøkes, sier Katrine Eikestad, politiadvokat i Vest politidistrikt.

tar pa alvor

– Vi har ikke hatt tilsvarende hendelser og tar dette på høyeste alvor, sier Jørgen Haukås, regionssjef i Tide Buss AS.

– Vi jobber for å kartlegge fakta. Vi samarbeider med blant annet politiet på denne saken, og inntil videre er bussen tatt ut av drift frem til vi finner ut av hva dette er og hvordan situasjonen oppsto, opplyser Haukås.

TRYGT: Jørgen Haukås, regionssjef i Tide Buss AS, fastholder at det er trygt å bruke Tide.



Det er videoopptak fra Scania-bussen som politiet har fått tilgang til.

tilsvarende hendelser

Det har vært registrert tilsvarende hendelser tidligere. I 2020 fortalte TV 2 om Emilie som etter å ha sittet noen minutter på setet i bussen, she kjente at det begynte å svi. På legevakta fikk hun påvist etseskader.

– Vi ble informert om hendelsen i går, sier Haukås som forteller at bussen er parkert og at politiet jobber med å undersøkelser av bussete.

Haukås påpeker at passasjerene til Tide har all grunn til å føle seg trygg og dersom noen har informasjon som kan være aktuell for selskapet, kan Tide eller politiet kontaktes.