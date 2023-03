Kjendiser til sak mot mediegruppe

Prins Harry har ankommet London for å følge en høring mot Associated Newspapers.

Prinsen har sammen med flere andre kjendiser saksøkt utgiveren av Daily Mail for grove brudd på privatlivets fred og for kriminell aktivitet.

Sammen med blant annet Elton John, Sadie Frost og Elizabeth Hurley, saksøker de mediegruppen for å ha samlet inn informasjon om dem på ulovlig vis.

STØTTE: Prins Harry (tv) møter frivillig opp i rettsaken til Elton John (th) og seks andre kjendiser. Photo: Paul Hackett/Reuters



telefonavlytting

Gruppen på syv hevder ulovlige metoder ble tatt i bruk, blant annet telefonavlytting.

Det hevdes at privatetterforskere ble leid inn for å plassere avlyttingsutstyr i folks hjem og biler.

Videre påstår gruppens advocater at polititjenestefolk ble betalt for sensitiv informasjon.

Mediegruppen anklages også for å ha etterlignet enkeltpersoner for å innhente medisinsk informasjon fra private sykehus og klinikker.

Vil ha saken kastet ut

Associated Newspapers som utgir Daily Mail, The Mail on Sunday og MailOnline har gjentatte ganger benektet anklagene.

Dagens høring vil vurdere arguene til begge parter og en dommer vil vurdere hvorvidt saken skal tas videre.

Mediegruppen vil forsøke å bruke de fire dagene høringen varer på å få saken fjernet fra rettssystemet. De har beskrevet beskyldningene som en «fisketur» og hevder det er et forsøk på å sverte avisenes rykte.

KAMP: Pris Harry was an attractive man for britisk presse. Nå vil han ha endring i mediene. Photo: DANIEL SORABJI



Til krig mot pressen

Prins Harry har flere saker i rettssystemet mot flere tabloider og sa nylig at det ville være hans livsverk å endre medielandskapet.

Prins Harry og hans kone Meghan har gjentatte ganger kritisert britisk presse og oppga tabloidene som en av grunnene til at de valgte å si fra seg sine kongelige plikter og flytte til USA.

Meghan vant en sak mot Mail on Sunday etter at de publiserte utdrag fra et privat brev til hennes far.

PERSONLIG: Meghan Markle and Prins Harry ønsker å holde pressen ansvarlig for behandlingen de har fått. Photo: Peter Dejong



Uventet

At prins Harry dukket opp i London i dag var uventet. Dette er nemlig ikke en høring han trenger å være tilstede i retten for.

Det at prinsen likevel dukket opp tolkes som at han ønsker å vise hvor viktig denne saken er for han og ikke minst hvor opptatt han er av å holde pressen ansvarlig.