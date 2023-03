News JVTech La Chine presente its own ChatGPT et c’est un flop massive

Le Google chinois, Baidu, a present ce jeudi 16 mars son robot conversationnel, qui vient directement se placer dans la même lignée que ChatGPT. Problem : la presentation ne s’est pas passée comme prévu et les conséquences commencent déjà à apparaître.

Le ChatGPT chinois est un grand prématuré

Robin Li, le PDG et co-fondateur de Baidu, était clair sur le fait que son entreprise devait trouver quelque chose pour se placer sur le marché de l’intelligence artificielle, et ce, little importe les moyens que ça demanderait. Et c’est donc ainsi qu‘Ernie Bot, le chatbot base sur l’intelligence artificielle du géant chinois de la recherche, a été lancé. Comme indique in the columns of Reuters , Robin Li, lui-même, a admis la précipitation dont avait fait preuve son entreprise pour presenter son nouveau projet.

Il ne s’agit pas d’un outil de confrontation high tech between China et les États-Unis, mais de l’aboutissement naturel du travail de plusieurs générations de techniciens de Baidu qui poursuivent leur rêve de faire évoluer le monde grace à la technology. Robin Li

Ce model d’intelligence artificial conversationnelle est basé sur ERNIE 3.0 et PLATO, deux modèles de langage pre-formés qui suivent les traces d’other modèles tels que GPT. Selon les journalistes presents sur place, le PDG de Baidu insisté sur le fait qu’Ernie Bot se concentrate essentialement sur le marché chinois et qu’il a « a plus great capacité to comprendre la langue chinoise » que les autres modèles linguistiques. In other terms, if you want a chatbot that works in China, then Baidu is a problem.

La presentation d’Ernie Bot n’a pas du tout convaincu

Si nous faisons mention d’un “flop” dans notre titre, c’est tout simplement parce que les investisseurs ont été déçus. Selon eux, la presentation n’a clairement pas été à la hauteur de leurs attentes, puisqu’elle a juste pris la forme d’une succession de courtes vidéos montrant certaines des capacités d’Ernie Bot (calculs mathématiques, conversations dans différents dialectes chinois or encore gesture d’images). Baidu précise également que son nouveau bébé sera d’abord proposed à un all petit groupe d’utilisateursavant être déployé davantage.