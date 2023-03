La rassegna stampa di oggi, March 20, 2023 – Toro.it

I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, Monday March 20: ieri il ko col Napoli at the stadio Grande Torino

tuttosport

-Napoli, another capolavoro Toro schiantato

I granata sbagliano su tutte e quattro I withdrew and convinced him only for 20′. Palo di Sanabria

–“Brutto I will go up one stadium così”

Juric: “Huge difference. She is seen all the time ”

-Stadio Grande Torino? No, this is the Maradona!

Ovazioni continue for Osimhen and Kim. E tutti vogliono la maglia di Kvara

La Gazzetta dello Sport

-Napoli the great beauty. Fury Osimhen and the genius Kvara. Scudetto più vicino, il Toro if it leases

Gol e gioco: gli azzurri a 30 vittorie stagionali Il vantaggio sulla Lazio seconda è di 19 puntiI granata bene per un tempo ma troppi errori

– Juric: “Troppi errorsi, a useful game to grow”

