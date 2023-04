No a déjà fait un appel du pied aux autres constructeurs pour les convaincre de passer au “battery swapping” en December 2022. William Li renouvelle son invitation à utiliser ses stations d’échange de batteries, mais elle reste sans réponse des autres constructeurs pour le moment.

William Li, fondateur et patron de Nio, a pris la parole lors du forum China EV100, qui s’est tenu in Beijing du 31 Mars au 2 April 2023. Cet événement a réuni certains des plus grands noms de l’industrie automobile chinoise. À cette occasion, Nio a pu faire un point sur les principales avancées de ses models sur le marché chinois et étranger. The solutions de recharge developed by Nio ont également été à l’ordre du jour avec les bornes de recharge et les stations de “battery swap”.

Nio a déjà réalisé pas loin de 20 millions d’changes de batteries in these automatic stations. The mark is the first to advertise, which is moyenne, and a vehicle called Nio Quince and a station for changing the batteries with a battery entièrement charged toutes les 1.9 seconds. Un succès qui n’incite pourtant pas les autres constructeurs à implanter le même système.

Nio confirme que son réseau d’échange de batteries est ouvert à tous

Nio avait déjà indiqué in December 2022 que les autres constructeurs pourraient avoir accès à ses stations d’échange de batteries. La première annonce n’a apparemment pas fait réagir les concurrents de Nio. Alors, face aux constructeurs chinois, lors du forum du mois d’avril, la mark a launched un new appel en réaffirmant que son réseau de stations de battery swap pouvait être ouvert à tous. William Li compares his service d’échange de battery à n’importe quel autre service Cloud. C’est d’ailleurs pour ça qu’il l’a appelé « Battery as a service ».

À l’heure actuelle, Nio a deployed 1 326 stations d’échange de batteries en China et a déjà commencé à implanter ses premières stations en Europe. Le constructeur prévoit déjà d’ouvrir 1 000 stations supplémentaires en China. The implantation pourrait d’ailleurs aller encore plus vite si no arrive à convaincre d’other constructeurs de mettre la main au portefeuille. In parallel, Nio a déjà établi un réseau de 14 000 bornes de recharges plus classiques en China, et commenced l’introduction de bornes ultra-rapid allant jusqu’à 500 kW de puissance.

Le patron de Nio reste conscient qu’ouvrir ses stations de changement de batteries n’est pas aussi simple que d’ouvrir des bornes de recharge à toutes les marques : « 80% of the electric power of nos borne de recharge is used by other brands. Il est un peu plus compliqué de replacer la battery. Elle doit être conçue en fonction des specifications du pack battery. »

No gère déjà deux different generations of batteries in ses stations automatiques de changement de batteries. The mark considers that the best possible way of thinking about the system of other types and marks of the battery. Il faut toutefois que la station soit correctement programmée pour délivrer la bonne batterie au bon vehicle, ce qui prendra du temps selon Nio. C’est pour ça qu’elle propose le service des maintenant aux autres constructeurs, afin de le rendre available d’ici 2 à 3 ans pour les marques concernées.

Les autres constructeurs misent plutôt sur la recharge rapidly

L’avantage de la station d’échange de batteries repose sur la rapidité du système. En moins de 5 minutes, n’importe quel vehicle peut disposer d’une battery rechargée pour poursuivre sa route. C’est moins que les 15 à 30 minutes necessaires pour recharger de 20 à 80% les principales voitures électriques sur des bornes rapides. The battery swap system is of particular interest for the vehicles, which may have a poor efficiency or a rapid recharge failure, which is why there are so many electric vehicles in China.

Nio ET7 and swap center. // Source : Nio

Le principal inconvenient est que le réseau de stations d’échange doit être aussi particulièrement developed. They are 15 to 30 minutes of recharge classique and transform in 5 minutes of swapping, which may include 35 minutes of waiting, but it is not viable. Dans chaque station, il ya désormais de plus en plus de bornes, permettant de satisfaire les besoins de recharge simultanés de plusieurs vehicles. Ce n’est pas le cas du swap de batteries, qui ne traite qu’un vehicle à la fois.

Malgré les benéfices théoriques apportés par le changement de batteries, les constructeurs ne se ruent pas réellement sur cette solution. Renault s’est deja cassé les dents sur le sujet, en voulant être bien trop précurseur, alors que le réseau de borne publiques n’existait pas encore. Même Tesla a fini par ranger le battery swapping dans le tiroir des projects non-viables.

No bien compris que pour rendre profitable son service, il lui faudrait du soutien. Le dirigeant de Nio affiche d’ailleurs une certaine confiance auprès du media chinois ThePaper : « Aujourd’hui, j’ai rencontré plusieurs patrons, et ils ont tous demandé comment coopérer. »

Il reste possible que certaines marques chinoises adoptent cette technology pour le marché local. Aucune annonce n’a en all cas a été formulée dans ce sens par les autres constructeurs chinois, malgré ce qu’affirme le patron de Nio. Pour le reste, les borne de recharge et les charges à induction ont probablement plus de chance de se développer en Europe et aux USA que le changement de batterie. Surtout que le battery swapping impose force de louer la batterie de sa voiture, une solution que Renault a également abandonnée pour de bonnes raisons.

