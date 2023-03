Le Bitcoin fait son grand retour en surfant sur la crisis des banques

Le Bitcoin a largement profité du seisme qui secue le secteur bancaire américain. En margin of the faillite of the Silvergate Bank, of the Silicon Valley Bank et of the Signature Bank, le cours of the cryptocurrency est reparti à la bull market. Le roi Bitcoin s’est installé au dessus des 25 000 dollars, ahead of de se stabilizer autour des 27 000 dollars. C’est la première fois depuis juin dernier, et les prémices du marché baissier, que la cryptomonnaie s’approche aussi près des 30 000 dollars.

Le Bitcoin surpasse tous les actifs pour la onzième fois

À la suite de cette envolée, le Bitcoin est redevenu l’actif le plus performant de l’année, constate Ben Laidler, stratège et analyst chez eToro. Dans a rapport partagé with 01Net, the expert souligne que « the Bitcoin a grimpé de 70 % cette année », compared to 45% for the panier d’actions. Les cryptomonnaies sont donc parvenues à s’imposer comme « the classe d’actifs la plus performante au monde, for la 11e fois en 14 ans d’existence ».

Depuis sa creation, le Bitcoin a surpassé toutes les classes d’actifs, comme les actions, les produits dérivés ou l’immobilier, à dix reprises. Alors que le mois de mars s’achève, la Reine des Cryptomonnaies est à nouveau parvenue à éclipser les autres placements, for the onzième fois depuis le lancement de the blockchain Bitcoin en 2009. Pour l’heure, on ignore évidemment si la tendance va se poursuivre le reste de l’année. Note that le Bitcoin a également été épinglé comme l’actif le moins performant pendant 3 ans, à savoir 2024, 2018 et 2022.

Comme toujours, the boom in bitcoin is a profit in the ensemble of the march of cryptoactifs. Malgré l’émergence d’une foul d’altcoins, le Bitcoin represents toujours 45% du marché, with a capitalization avoisinant les 540 billions of dollars. De son côté, l’industrie crypto est valorisée au-delà des 1 000 billion de dollars.

Le Bitcoin sourit quand les banques pleurent

Ben Laidler explique ce rebond par « les inquiétudes concernant le système bancaire centralized ». L’effondrement de 3 importantes banques américaines a en effet entaché la confiance des investisseurs, malgré les mesures déployées par le government de Joe Biden pour sauver la situation coûte que coûte. Les faillites successives de mars laissez planer le specter d’un noise bancaire à l’échelle mondiale. En Europe, le numéro 2 du secteur bancaire suisse, Crédit Suisse a d’ailleurs été sauvé in extremis par son rival UBS. La Deutsche Bank, the premiere banque allemande, s’est par la suite effondree en bourse. The ensemble of the banking sector is in recul. Pour éviter un vent de panique, les responsables et dirigeants, dont le chancelier allemand, Olaf Scholz, ont assured à plusieurs reprises que le “Stable banking system in Europe”.

In that context, anxiogène, the partners and investors are the plus and plus tents par des alternatives au système bancaire, come le bitcoin. Ce sont surtout les « investisseurs particuliers, dont 29% détiennent des actions », qui ont participé au rebond de la cryptomonnaie, souligne le stratège financier. De leur côté, les investisseurs institutions ne se sont pas immédiatement précipités vers le Bitcoin.

Ces dernières semaines, la devise numérique est progressivement parvenue à s’émanciper des marchés financiers, add the report. Jusqu’ici, le Bitcoin était corrélé au marché des actions américaines, essentialement les valeurs liées à la technology. Quand les actions progressive, le Bitcoin avait tendance à grimper à son tour. De meme, le Bitcoin devissait quand les actions évoluaient à la baisse. Depuis la crisis bancaire, le BTC évolue de manière plus independent.

Bien que la cryptomonnaie profite d’éléments favorables, comme les « Perspectives of falling inflation and the value of interest », elle reste loin de ses précédents records. In November 2021, the Bitcoin s’est in effet approach des 70,000 dollars for the premiere fois. Depuis ce record, la monnaie numérique s’est graduellement effondrée, fragilisée par les déboires de l’industrie et de mauvaises macroeconomic conditions. En dépit du rebond suscité par la crisis bancaire, le Bitcoin affiche toujours a bear market at 50% par rapport à November 2021. D’après les analystes du géant français Coinhouse, le marché des cryptomonnaies pourrait attendre l’année prochaine pour revenir en force…