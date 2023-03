Les jeux PC sont de plus en plus catastrophiques

Plus les jeux sont gourmands, plus l’optimization sur PC vient causer des soucis aux joueurs, independent of leur configuration.

Des années durant, les joueurs se sont livrés dans une bataille sans merci concernant la meilleure plateforme de jeu. S’il existe déjà une guerre entre consoles, les affrontements avec les fervents defenders du PC sont d’autant plus envenimés. “PC Master Race” Scandent certains utilisateurs Reddit depuis de nombreuses années.

Après tout, cette plateforme permet une experience de jeu des plus poussees. Meilleurs graphismes, meilleur frame rate and the possibility of installing the mod: it’s easy to avoid that the coordinates are defined. Loin de nous l’idée de relancer ce débat, chaque plateforme a ses avantages et inconvenients. Seulement voila, l’experience de gaming sur PC commence à virer au cauchemar.

Des titres trop gourmands ?

Quel fut le dernier titre triple A sur PC n’ayant pas souffert d’un lancement catastrophique ? Difficile de répondre à cette question sachant que ces exceptions peuvent se compter sur les doigts d’une main. Depuis le passage à la next-gen, la plupart des titres souffrent d’un terrible manque d’optimisation dans leur version PC.

En février dernier, Hogwarts Legacy débarquait en parfait état sur consoles tandis que les ordinateurs souffrent de performances effroyables. Il ya quelques jours, Resident Evil 4 s’accompagnait de nombreux crash et autres soucis avant le déploiement de correctifs. On découvre même des pages entières de guides inviting à corriger les performance soit-même.

Et aujourd’hui, voilà que The Last of Us s’attire la colère des joueurs PC. “C’est le pire portage PC que j’ai jamais vu“ s’exclame a joueur in an evaluation on Steam. Pourtant, Sony avait decalé la sortie du jeu afin de garantir “un lancement on PC in le meilleur état possible“.

Après avoir attendu le portage des mois durant, les fans le découvrent dans und drôle d’état. Certain configurations moyennes n’ont aucun souci, tandis que des machines de guerre n’arrival pas à maintenir un semblant de stabilité. Ces soucis apparaissent au cas par cas, et ne relèvent donc pas simplement de la puissance requisite. C’est un veritable problem d’optimization which semble affect toutes les productions d’envergure, si bien que l’on se demande s’il est encore possible d’optimiser les version PC.

Consoles and PC: a development bien different

Pour expliquer ce problem, il faut remonter au process de development des jeux. En travailant sur one version console, les developers effectuent un travail d’optimization à destination d’une seule plateforme, qui s’accompagne des memes composants chez chaque joueur. Attest un seuil de performances stable et réussir à le maintenir est donc plus évident.

Côté PC, les machines des joueurs sont toutes différentes. You processeur à la carte graphique en passant par la memoire RAM, personne n’affiche les memes performances. Le travail devient donc plus compliqué car chaque combo de composant peut impacter drastiquement les performances.

Mais alors, pourquoi ce genre de soucis n’arrivait jamais auparavant ? Maintenant que les jeux deviennent plus gourmands, ceux-ci font appel à des technologies de plus en plus poussées. Ray-tracing, chargement ultra rapide and other functionalities se placent au cœur des titres. Ainsi, define a configuration requirement on the PC and deviently impossible.

C’est d’ailleurs ce qu’avancent les développeurs de Final Fantasy XVI for justifier the disparition du portage PC. “Le development du titre ne serait pas terminé” Si ce n’était pour la puissance et la simplicité de la PS5 explique Ryoto Suzuki, directeur des combats sur le titre.

Cela ne présage rien de bon pour l’avenir du gaming sur PC. Si ces soucis perdurent, seules les consoles pourront désormais offer des performances ideales, et les studios bouderont les ordinateurs. A veritable change in the situation in the balance of the platform.