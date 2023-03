The American government sorts a new carte de son arsenal repressive face aux champions technologiques chinois : le blockage de l’export et l’utilization des logiciels EDA. Des program essentials pour concevoir les processes et qui sont majoritairement controlled par des entreprises américaines ou alliées.

Dans lutte pour contenir la montée en puissance technologique de la China, les USA passt à un plus gross caliber. Après avoir vitrifié les ambitions de Huawei dans les puces en le private des usines taïwanaises de TSMC, après avoir bann tout export des précieuses machines néerlandaises de gravure de puces de dernière génération, le government américain use a new arms : les logiciels de conception de processeurs . Et after a “trait” Huawei, the United States ciblent a new technological champion. Pas a seller of smartphones cette fois, mais an entreprise appelée Loongson, qui est pressentie pour pouvoir faire monter en puissance l’indépendance du pays dans le domaine des CPU. Et qui a été placee sur une liste noire, ce qui lui interdit l’accès à des technologies américaines.

Cette entreprise, nous vous en avions déjà parlé en 2021, dans le cadre du lancement de son processeur. Conçue sur les cendres d’une microarchitecture defunte appelée MIPS, LoongArch est une forme de menace pour les USA, car elle ne dépend ni du x86 d’Intel, ni de l’anglais ARM. Et puisqu’elle est propriétaire et fermée, au contraire de RISC-V, les documents à son sujet sont rares. Ce qui gene les USA dans le sujet ? Laisser Loongson monter en puissance pourrait officiellement permettre à la China de disposer de puces hautes performances pour developer des armes. Et officieusement, laisser grandir un potentiel concurrent d’Intel et AMD pourrait remettre en cause la domination US sur les processors de PC.

L’outil de coercition américain, vous n’en avez peut-être jamais entendu parler. Et c’est pourtant une arme quasi “atomique” in the conception of the processeurs de pointe.

Les logiciels EDA, l’autre brique fondamentale contrôlée par les USA

Si le monde des semi-conducteurs est pluriel avec, notamment, la production des puces centrée verse l’Asie, les USA ont des outils de controlle. Ils ont la maîtrise de certaines microarchitectures, peuvent compter sur leur poids geopolitique pour faire plier leurs partenaires (ARM au Royaume-Uni, ASML aux Pays-Bas, etc.) grace au poids de leurs brevets. Mais ils ont aussi le control quasi-total d’un élément trop souvent passé sous silence, mais central : les logiciels d’Electronic design automation dits “EDA” (Conception assistée par ordinateur pour l’électronique en français).

Loin d’être des accessories dans la production de puce, les logiciels EDA are absolutely incontournables. C’est leur puissance qui rend possible la conception de puces toujours plus complexes intégrant désormais plusieurs dizaines, voire centaines de billions de transistors. It’s all about Intel, Qualcomm and other Apple de concevoir des SoC, ces “super” puces intégrant des processors logiques très différents (CPU, GPU, NPU, ISP, etc.) qu’il faut interconnecter avec des circuits à l ‘échelle du billionieme de mètre. Si le marché des logiciels EDA est fragmenté en plusieurs actors qui se partagent en 2023 un gâteau de 12 billions de dollars, a simple de coup d’œil sur les grands noms du secteur – Synopsys, Cadence, Keysight, Ansys, etc. – permet de comprendre que les USA dominant outrageusement. Et quand les logiciels ne sont pas américains, ils sont anglais, britanniques, français ou japonais, all des alliés dans la sphere d’influence des USA.

Vous l’avez compris : avec ses mechanicalismes légaux de blockage à l’export des technologies sensitives, le gouvernement américain a dans sa poche une puissante arme pour entraver les progress de l’entreprise chinoise. Et ce à plusieurs titres : en matière de development, en bloquant les licenses de conception de Loongson. Mais aussi en bloquant l’usage de ces licenses chez les fabricants. En effet, non seulement ces logiciels sont utilisés du côté de la conception – le dessin – des puces, mais ils sont interconnectés aux machines des producteurs de puces. Ainsi, le chinois SMIC, qui factory les puces pour Loongson, pourrait se voir privé de license pour travailler avec son partenaire. Le bras des USA est donc très long en matière de production de puces. Pour protéger et maîtriser le marché avec ses propres champions – il faut bien l’admettre. Mais also pour des raisons de sécurité.

Le developmentpement d’armes, a realist argument

Quand vous concevez un processeur, vous vous basez sur des jeux d’instructions (on parle de l’ISA ou de l’IP dans le jargon) qui sont fonction de la structure dans l’espace des circuits. Si les concepts de microarchitectures according to regulation of new instructions, the structure fondamentale de leur fonctionnement est normée. Et les logiciels EDA doivent intégrer les specifications de chaque ISA. La difficulté est ainsi double : pour concevoir une puce, il faut des logiciels EDA qui soient adaptés – or adaptables – à votre ISA. Etant donné que LoongArch est basé initialement sur a microarchitecture appelée MIPS 64, les logiciels Américains ont permis à Loongson de continuer le development de sa microarchitecture. Et ainsi de donner à la China une line of processeseurs sur laquelle les Américains n’ont aucune vision, ni aucun control.

C’est cette absence de control qui effraie les USA. Sans doute avec raison. Car si le pays de l’Uncle Sam est souvent suspecté de pousser des cris d’orfraie de manière injustifiée – rappelez-vous des scandals autour des armes de destruction massives ou de l’anthrax –, les questions technologiques soulevées ici semblent fondées. En effet, les “revolutions” technologiques qu’apporte le théâtre ukrainien (artillerie assistée par des drones civils, drones kamikazes à bas coûts, missiles à longue portée type HiMars, etc.) ont mis en lumière l’importance des composants électroniques de nouvelle generation.

Dans ce domaine, l’usage de technologies américaines par l’armée chinoise n’est pas un mensonge. Car il ya des précédents : en octobre dernier, le Washington Post révélait que les missiles hypersoniques Developed by the popular army of China and available in a graceful party to technologies and logics of American companies… Comme ceux d’Ansys, top 5 global companies of the FDFA!

Si Loongson a promise ne pas développer de puces à usage militaire – ce qui est vrai dans les faits, les CPU étant destinés pour les PC de bureau –, il n’est absolutely pas impossible que certaines de ces puces puissent être intégrées à des armes a posteriori. Et il se pourrait aussi que Loongson developed des puces en douce, ou transfer sous license son architecture à une entreprise tierce… Qui, elle, s’appuierait sur ses travaux pour développer des puces très puissantes à même d’intégrer missiles et autres équipements létaux . Ce qui reste difficile à faire pour les industriels de l’armement chinois, nombre de puces très puissantes étant hors de leur portée, comme certaines puces programmables de type FPGA de chez Xilinx (AMD), certains Xeon d’Intel ou encore les H100 de Nvidia.

Et comme le montre les feuilles de route consécutives de Loongson, la puissance de ses puces progresse régulièrement. Les USA veulent donc y mettre un terme. Et Loongson pourrait se retrouver sans alternative.

La Chine n’est pas encore au niveau (et les tools open-source non plus)

En dépit des Cassandre qui ne cessent de dire que la China a des années d’avance, la réalité technologique est qu’elle est pour l’heure incapable de développer ses propres steppers de gravure de puce – même DUV (moins perfectionnés que les EUV ). Et qu’elle n’a toujours pas d’écosystème logiciel pour concevoir des puces de A à Z.

Il existe bien des logiciels open-source, mais ils ne sont absolutely pas au level des logiciels de Cadence ou Synopsis. S’il semble évident que l’écosystème chinois des semi-conducteurs développe petit à petit different briques de la chaîne de développement de production, des machines aux logiciels, les USA mettent ici un énième bâton dans les roues du développement technologique de l’Empire you milieu. A choice geopolitique qui a dependent un double tranchant: s’il block bien les champions chinois, il les stimule à investir massivement dans leur independent technology. Cela a un coût pour la Chine – temporel (retards) et financier – mais cela a aussi un impact économique négatif sur les companies américaines, qui perdent des clients. Et des millions, voire des billions de dollars. He private de sources de revenus d’un adversaireest aussi un des aspects de la fameuse “économie de guerre”.