The force de frappe des Big Tech dans l’intelligence artificielle (IA) a mis KO les centers de recherche publics et universitaires. C’est ce que pensent three chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui lance une alerte dans an article published dans Science le 2 mars dernier. Pendant des décennies, explicitly les chercheurs, la recherche dans ce secteur a été menée par les centers de recherche publics et les équipes recherche et development du secteur privé. Mais aujourd’hui, les choses ont changé.

L’industrie est devenue de plus en plus influente, et cela devrait inquiéter les pouvoirs publics, écrivent-ils. Car une grande partie des resources et des connaissances du secteur est désormais entre les mains d’une dizaine d’individus et d’entreprises. Et ce sont eux qui définiront les produits et les applications de de main, ce qui signifie que toutes les applications d’intérêt public risquent de devenir de plus en plus rares, estiment les auteurs de l’article scientifique.

Desequilibre du financement

cette « mainmise de l’industry » peut d’abord s’observer at the level of investments publics and privates faits dans l’IA. For poursuivre des recherches dans ce secteur, il faut un financement tel que le secteur public not peut pas suivre, explicitly les chercheurs, prenant l’exmple d’OpenAI, à l’origine de ChatGPT. The structure a d’abord été an organization à but non lucrative. Son objectif d’alors n’était pas de générer des profits, mais que l’humanité toute entière profite des fruits de son travail. Quatre ans plus tard, Microsoft ya investi près d’un billion de dollars. OpenAI a changed de statut pour devenir une « organization à but lucrative plafonnée ». La raison : avec ce financement, elle a pu « augmenter rapidement ses investments dans le calcul et embaucher plus d’engineers ».

Cet example illustre le déséquilibre de plus en plus flagrant entre financement public et privé, soulignent les scientifiques. Alors que le sector privé a investi 340 billion dollars dans ce secteur en 2021, les agences governmental américaines y ont investi près de 1.5 billion de dollars, la Commission européenne 1 billion d’euros.

Une absence de control, des secteurs délaissés…

Interroge par le Financial Times, Nur Ahmed, un des 3 auteurs de l’article, an expliqué que les financements publics ne permettaient pas par exemple de constructs de grands modèles de langage comme le GPT-4. Car cette IA necessite d’énormes quantités de données et de puissance de calcul à laquelle seules les grandes entreprises technologiques comme Google, Microsoft et Amazon ont accès. Ce qui signifie que les chercheurs ne peuvent pas reproduire les modèles construits par ces entreprises, et qu’ils ne peuvent donc pas les analyzer pour vérifier par exemple la présence éventuelle de préjudices ou de biais.

Et autre conséquence, les alternatives “publiques” aux technologies d’IA des companies, servant l’intérêt général, seront de plus en plus rares, soutiennent les chercheurs. Les entreprises vont en effet chercher à gagner des profits et à vendre leurs services: a vision des choses partagée par Alex Hanna, directrice de recherche au Distributed AI Research Institute et ancienne membre de l’équipe « Ethical AI » de Google, interrogée par le Financial Times. Les thematiques as an example of the preservation of the biodiversity, the science of the climate or l’agriculture ne sont pas vraiment the priorité of the current researches of the industry, explique-t-elle.

Comment alors réduire cette mainmise des industries sur l’IA ? Les scientific plaident pour davantage de ressources pour le secteur public – y compris au level des salaires des chercheurs pour que ces derniers soient davantage incités à rester dans le public. Les titulaires de doctorat en IA final at 70% dans des entrepreneurs – in 2004, cela ne concernait que 21% des doctorants, selon a étude du MIT. Etcette proportion to a certain augmenté depuis la revolution ChatGPT. Autre moyen d’attenuer la mainmise de l’industrie sur l’IA: la mise en place de centers de données réservés aux universitaires.

Mais les chercheurs demanded surtout a réaction des pouvoirs publics qui pourraient mettre en common des resources: de quoi atteindre le level necessary pour créer des alternatives répondant à l’intérêt public. Il s’agit aussi de garantir des capacités de control des IA actuellement sur le marché, écrivent les auteurs de l’article, rappelant que si rien n’y fait, ces quelques entreprises auront seules le privilège de définir les IA de demain.

