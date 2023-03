LIVE Torino-Napoli: formazioni UFFICIALI and prepartita in direct – Toro.it

Torino-Napoli, direct of the game of Serie A 2022/2023: official formations, prepartita, results and tabellino

A sifida sulla carta prohibitiva per i granata. Torino-Napoli arrives for the Juric squad, due to the victories of the row, against Bologna and Lecce while i partenopei sono lanciatissimi, in testa alla classifica, with a great vantaggio sulle inseguitrici. Per la gara contro Spalletti (bestia nera dell’allenatore Croatian) Juric non avrà Miranchuk ma ritoverà Vlasic: per Schuurs è l’esame Osimhen. Followed in direct Torino-Napoli su Toro.it.

Torino-Napoli: the pre-match

Pray 13.36 The pullman of Napoli is about to arrive at the Grande Torino stadium

Pray 13 Tanti tifosi già intorno allo stadio: for the death of oggi between Torino and Napoli a massiccia presenza di partenopei is planned, not only in the ospiti settore ospiti ma pure negli altri settori dello stadio Grande Torino. I sustainitori granata sono in attesa del pullman del Torino, che varcherà la soglia dell’Olimpico tra 13.15 e 13.30.

Torino-Napoli: the official training

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. available. Gemello, Fiorenza, Djidji, N’Guessan, Buongiorno, Aina, Bayeye, Adopo, Ilic, Gineitis, Seck, Pellegri. there. Juric.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Available Gollini, Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Zedadka, Elmas, Ndombelè, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone. there. Spalletti.

Torino-Napoli: dove vederla on tv and streaming

The Torino-Napoli game on tv and streaming will be broadcast by Dazn, the piattaforma that stops and leads the Serie A championship for the 2021-2024 triennium.

Torino-Napoli: la diretta

Start Calcio alle 15

Torino-Napoli: probabili formations

Ecco probabili formazioni:

