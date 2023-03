LIVE Torneo di Viareggio, Torino-Pontedera 1-0: gli aggiornamenti in direct – Toro.it

First day of the Gironi phase: Torino U18 faces the formation of Pontedera U18 in the Viareggio Cup

Beginning of the day, March 20, 2023, ill Viareggio Tournament. The formation of Torino U18, guide of the mister Antonino Asta, is impegnata alle ore 15 against the Pontedera U18, at the Stadio Comunale di Porcari. It was four years ago that the granata did not take part at the Viareggio Cup. This year, it takes part at the 73rd edition of the tournament and they are still inserted in district 2. Next week: Wednesday March 22, 15 with Don Torcuato (Argentina) and venerdì 24 march alle 15 contro l’Apia (Australia).

CLICK HERE TO ADD TO THE DIRECT DEL VIAREGGIO TORINO-PONTEDERA

Viareggio, Torino-Pontedera: gli aggiornamenti

27′ Giovannini! Il suo destro de él finisce sul palo!

21′ Iacovoni sfiora il raddooppio with a mancino to incrociare

5′ Angolo battuto da Maset e colpo di testa vincente di Iacovoni

5′ GOOOOOL from Turin! Ha signed Iacovoni!

1′ Start of the sfida against Torino Under 18 di Asta and il Pontedera

Viareggio, Torino-Pontedera 1-0: the tabellino

Bookmark: pt 5′ Iacovoni (T)

Turin: Servalli, Dalla Vecchia, Barzago, Azizi, Perciun, Marchioro, Maset, Rettore, Makadji, Giovannini, Iacovoni. Available: Brezzo, Gaj, Gallea, Ceschin, De Marco, Ceica, Gabellini, Roszak. Allenatore: Pole.

pontedera: Tonelli, Casadidio, Mettivier, Thairi, Di Giuseppe, Conticelli, Becucci, Rosa, Passa, Salvadori, Di Bella. Available: Alosio, Bartolini, Ermini, Battaglia, Lucci, Frangioni, Boakye, Di Capua, Azimati, Nacca, Cardellino, Cesarano, Caputo, Leka, Viggiano, Cipollone. Allenatore: Pellegrino.