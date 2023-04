L’OTAN accélère son grand project d’investissement in the startups. Les premieres rencontres sont en cours dans tous les pays membres. Les premier financements devraient debarquer en Europe courant 2023.

Label financé par l’OTAN : dès cet automne 2023, des startup pourront revendiquer ce titre impressivenant et profiter des fonds de l’alliance militaire nord atlantique. The military organization sort de son champ de partenariat dans la defense pour devenir un actor financier de la tech, ce secteur étant the priorité pour l’OTAN.

The project, baptisé DIANA (Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic) est en chantier depuis 2021 et se focalisera sur 3 domaines: résilience énergétique, partage d’information sécurisé, detection and surveillance. The machine is on the march, the first candidates are launched and the partenariats tests with the accélérateurs on the courses of the universities and the pay of the EU.

The accélérateurs Europeans partenaires de l’OTAN in the project Diana. // Source : OTAN

Ce n’est donc pas hasard si nous avons rencontré James Appathurai, responsable des défis de sécurité émergents à l’OTAN, au FIC, le forum international de la cybersécurité. Avec plus de 600 exposants, l’Alliance militaire doit déjà regarder du côté des startups qui serait intéressées par ces financements. « In Europe, if you have talents and skills, you can spend all your time investingnous explique James Appathurai. Nous espérons developed a véritable écosystème avec, pour chaque euro investi, trente à cinquante euros de plus venant dans la foulée de fonds privés. »

An integration of the startup in 2 weeks

L’other avantage de ce project serait la rapidité avec laquelle la startup pourra être intégrée. « On sait que pour une jeune société, il est parfois compliqué de convaincre, de réunir tous les documents, de rencontrer toutes les personnes necessaires. Notre promesse, c’est de pouvoir tous signer en l’espace de deux semaines. L’accompaniment va ensuite durer between six months and an pour chaque startup », ajoute le representative de l’OTAN.

James Appathurai, le secrétaire general adjoint délégué de l’OTAN pour les affaires politiques et de la politique de sécurité. // Source : Numerama

L’Alliance anticipe les possible reactions de crainte avec a national concurrence. « Nous ne sommes la pour replacer personne. L’Union européenne est un actor puissant, parfait pour réguler et avec qui nous coopérons. Rappelons also que nous travaillons avec tous les pays membres sur Diana. The project is for booster des sociétés dans des domaines fondamentaux aujourd’hui et developer plus les solutions et les secteurs don’t nous aurons besoin de l’avenir. On peut citer l’Estonie ou d’autres pays d’Europe centrale et de l’Est qui ont beaucoup d’interesting initiatives », nous confie James Appathurai.

Le siège de cet accélérateur sera basé à Londres, pour être au center de l’écosystème financier. Des organizations sont déjà sélectionnées en France pour travailler sur l’IA, la quantique ou encore le spatial. Plus de réponses sur les startups participants devraient être dévoilées en automne.

