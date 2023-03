Mario debarque chez Lush with the products in a limited edition!

Rendez your douche beaucoup plus fun with the Lush products and collaboration with Super Mario Bros.

La sortie du film Super Mario Bros. approach a grands pas. Attendue for the 6th of April in France, l’adaptation animée du jeu video iconique promet déjà de faire pleurer de rire toute une generation de joueurs. Si vous êtes un vrai fan, il s’agit d’un événement à ne pas manquer… tout comme la sortie de la collection Super Mario Bros. chez Lush.

The brand of cosmetics and products of douche artisanaux a l’habitude des collaborations avec des oeuvres de la pop culture. Ses fameuses bombes de bain sont les premières à se relooker aux couleurs de franchises cultes, telles que one piece. Cette fois-ci c’est donc le plombier moustachu et son universe qui ontéressé la marque britannique. Elle propose an assortment of products to measure a l’effigie de plusieurs objects phares de la license.

Un seal your invitation in your bath

On retrospect dans le lot a bombe de bain sous la forme d’un bloc question. L’entreprise joue le jeu jusqu’au bout en intégrant l’unique fonction de cet object dans les jeux. Il vous donne habituellement accès à une pièce ou à un bonus, ce qui est also le cas dans la vie réelle. Une fois le cube suffisamment fondu, la petite surprise apparaît pour fondre davantage par la suite. The bonus possible is one color and one color different. Il est possible d’acheter un des objets en particulier ou de se laisser surprendre. Il suffit d’être un peu joueur ! De plus, a surprise supplementaire vous attend :

“Lorsque vous achetez et utilisez un Question Block, scannez le savon à l’interieur (ou le code figurant dessus, si il y en a un) grace à la fonction “Lush Lens” de l’application Lush. Collectionnez chacun des 6 super-pouvoirs pour debloquer la pre-commande de notre Knot Wrap exclusive Lush x Super Mario Bros, ainsi que son illustration digital au téléchargement !”

Dans la collection Super Mario Bros. on retrouve aussi des gels douche liquides, a vert et un rouge aux couleurs des deux plombiers, mais also un savon en forme de pièce dorée, ou encore une gelée de douche Bowser. The princesse Peach a droit à deux articles inédits, dont un spray corporel pêche-ananas et une gelée de douche à la pêche également. Tous ces products sont d’ores et déjà available a la vente sur le site et les magasins de Lush en édition limitée. Il faudra donc se dépecher si vous souhaitez mettre la main dessus. The price from 7€ to 40€ depends on the convoité product.