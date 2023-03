Mens mannen ligger skutt i veikanten kommer in drone med in mystisk lapp

I fjor sommer var Valeria Ponomarova og ektemannen Andrii Bohomaz på biltur i Kharkiv fylke nord i Ukraina. De skulle inn i Bakhmut for å hente Valerias foreldre, men kjørte feil og havnet uvitende i et av områdene der kampene raste.

Med ett blir de beskutt av russere.

– Vi skjønte ikke hva det var. Vi lurte på om vi hadde kjørt på noe. Vi løp ut av bilen, og mens vi løp skjøt de mot oss, forteller Valeria.

Ektemannen ble truffet.

Angrepet ble observert av ukrainske styrker som hadde en rekogniseringsdrone i området. Filmen fra denne dronen viser hvordan Valeria forsøker å hjelpe sin skadde ektemann i veikanten.

Drone svirret over dem

From befinner seg på landsbygda på en øde strekning. Ekteparet legger merke til dronen som svirrer over dem, men de vet ikke hvem den tilhører.

Dronen forsvinner – men så kommer den tilbake igjen. Denne gang kommer den med en lapp.

BESKJED: På denne lappen står det en beskjed til Valeria. Hun valgte å stole på avsenderen. Photo: Politiet i Kharkiv



På lappen står det en kort beskjed: «Følg meg».

Valeria tar det vanskelige valget og går fra den hardt skadde ektemannen, i håp om å finne hjelp som kan redde dem begge.

– Jeg fulgte etter dronen, mens de skjøt etter meg, sier Valeria.

Dronen var ukrainsk og fører den unge kvinnen i sikkerhet.

De ukrainske soldatene som er i området kunne ikke selv hjelpe paret ved bilen, ettersom den russiske stillingen bare var 30 meter unna.

Antatt dod

Like etter at Valeria har gått, kommer russerne ut av skogen ved bilen. De fant den skadde Andrii, men antok trolig at han var død eller døende. De slengte ham i grøfta.

– Russerne etterlot ham for å dø. Han våknet da det regnet på ham om natten. Han fant et teppe i bilen, og kom seg til våre stillinger, sier politisjef i Kharkiv, Serhii Bolvinov under en pressekonferanse tirsdag.

Selv forteller Andrii om opplevelsen i en dokumentarfilm laget av den ukrainske regissøren Lyubomyr Levytsky, som heter «Follow me».

– Jeg kom til meg selv da jeg kjente regnet, og skjønte at jeg måtte komme meg bort, forteller han.

Han halter langs veien i nesten 40 minutter, og når omsider en ukrainsk stilling.

– Jeg måtte hele tiden stoppe underveis, for smertene var så store, sier Andrii.

Etter at ukrainerne gjenvant kontroll over området, har etterforskere vært på åstedet. Der fant de blant annet stridsvognen og flere hylser som de mener ble brukt i angrepet mot Valeria og Andrii.

BEVIS: Ukrainske myndigheter hevder det var denne stridsvognen som angrep ekteparet. Photo: Politiet i Kharkiv.



Ifølge Bovinov har de bevis for at skuddene kom fra denne stridsvognen.

lydopptak

Politet har også fulgt digitale spor, og sier de har identifisert en av de russiske soldatene som skjøt mot paret. Han er nå siktet in absentia for krigsforbrytelser.

– Han er en 25 år gammel mann fra Moskva, sier Bovinov.

Ukrainerne har offentliggjort 25-åringens fulle navn og bilder av ham. TV 2 velger å ikke videreformidle dette, så lenge det ikke foreligger en dom.

En telefonsamtale mellom soldaten og kona er et av bevisene mot russeren som nå anklages for krigsforbrytelser.

Hør opptaket av samtalen her:

Angrepet er en av flere hundre krigsforbrytersaker ukrainerne nå etterforsker i Kharkiv-regionen.

Fortsatt i behandling

Andrii behandles fortsatt for skadene han fikk, ni måneder etter angrepet. Utfallet for dem begge kunne vært helt annerledes om ikke Valeria hadde fulgt dronen.

– De kunne ha dødd i dette veikrysset, men til alt hell klarte de å overleve, sier Bolvinov til CNN.

Russiske myndigheter har ikke ønsket å uttale seg om saken.