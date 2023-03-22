Р, Microsoft and Activision Blizzard снизит конкурентоспособность PlayStation. Речь, конечно же, идёт о потенциальной потере серии call of dutyкоторую sony считает для себя «nezamenimой».

Microsoft в свою очередь заявила регуляторам о готовности делать каждую новую игру Call of Duty доступной на PlayStation в день её релиза на Xbox в течение 10-летнего периода. For this company podcherknula what 10-year-old, by this time, dostatochno Today, though, Sony used it as an alternate Call of Duty.

В заявлении Microsoft также говорится, что компания «готова продолжать конструктивное обсуждение вопроса срока лицензирования с CMA», однако «нет никаких оснований для продления действия средства правовой защиты сверх уже предложенного периода».

Напомним, что сделка между Microsoft and Activision Blizzard должна завершиться к концу июня этого года. Гавным противни! Bethesda and Starfield в частности.

Кроме того, японская компания выразила обеспокоенность по поводу возможного саботажа Call of Duty на консолях PlayStation и призналась, что действительно боится конкуренции с Microsoft в случае эксклюзивности CoD.

Окончательное решение CMA должно быть опубликовано не позднее 26 апреля 2023 года. А ФТК США запросила у Microsoft дополнительные доCUMENTы, чтобы узнать о планах компании на игры ZeniMax и не только.