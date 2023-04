Moratoire sur l’IA : Bill Gates s’oppose a la suspension de la recherche

Redoutant que le boom de l’IA ne mette en danger la société, des milliers de personnes, dont des centaines d’experts du secteur de la technologie, réclament un moratoire de six months sur le developmentpement de l’intelligence artificielle. La letter, signed by the pointures de la Silicon Valley like Elon Musk or Steve Wozniak, demande aux centers de recherche sur l’IA de suspend the leurs activitiesen attendant que les risques soient devenus « gerables » :

« Cette pause devrait être publique et verifiable, et inclure tous les acteurs clés. If you do not arrive at the moment, it is misplaced in a rapidement, the governements devraient intervenir et instaurer un moratoire ».

Une measure impossible?

pour Bill Gates, the illustrator cofondateur de Microsoft, and a plan that doesn’t fit a solution. Interrogé par Reuters, le philanthrope américain estime que « request a group particulier de faire une pause » ne résout pas les défis soulevés par l’IA. À ses yeux, il est complete inutile de demander à OpenAI, the start-up qui derrière ChatGPT, d’interrompre son travail sous prétexte que la technology suscite l’inquiétude.

De plus, le pionnier de l’informatique voit mal de quelle manière il serait possible d’imposer un moratoire à l’échelle mondiale. Comme le remarque Bill Gates, la suspension réclamée par Elon Musk et consorts serait très difficile à mettre en pratique.

« Je ne comprends pas vraiment qui, selon eux, pourrait s’arrêter, ni si tous les pays du monde accepteraient de s’arrêter, ni pourquoi il faudrait s’arrêter »declare Gates, ajoutant qu’il ya “Beaucoup d’opinions different in the domaine”.

En margin de la publication de la lettre ouverte, l’Italie a pris la decision de bloquer ChatGPT sur son territoire, affirmant que le chatbot enfreint le RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles. Peu après, le Royaume-Uni s’est fendu d’un avertissement à destination des géants de la tech engagés dans la course à l’IA. L’Information Commissioner’s Office, l’organisme britannique charged de veiller à la protection des données, exhorte les companies à respecter la vie privée des internautes qui conversent avec les algorithmes.

Les atouts de l’IA

Considering that the IA est la plus grande révolution depuis l’ordinateur personnel, Bill Gates recommends plutôt de s’interesser aux « zones delicate » de cette technology. Au lieu de repousser le problem à plus tard, le billionaire conseille aux chercheurs de se pencher des maintenant sur les risques de l’intelligence artificial. I encourage you to go over the governments in the main dans la main avec the actors in the industry to reduce the risks.

« Comme la plupart des inventions, l’intelligence artificielle peut être utilisée à des fins benéfiques ou maléfiques »résumait dejà Bill Gates le mois dernier.

Le cofondateur de Microsoft rappelle que les IA ont d’abord « d’enormes advantages ». Dans a billet de blog published le mois dernier, Bill Gates explicitly notamment que l’IA est susceptible de clean of the meat, de réduire les inégalités et d’améliorer l’education des populations les plus défavorisées. Malgré les risques, les changements et les défis, le philanthrope se positionne donc en faveur de la poursuite du développement de l’intelligence artificielle. Même son de cloche du côté de Google, qui a récemment lancé le chatbot Bard. Sundar Pichai, PDG de l’entreprise, s’est en effet opposé à la perspective d’un moratoire sur les progress de l’IA.

