Murder Mystery 2, review: the only true crime is this sequel | Pop culture

La coppia più assurda della commedia americana è tornata. Più volte sposati sullo schermo, Adam Sandler and Jennifer Aniston hanno una complicità che vige dai tempi di Mia moglie per feintcontract poi in Murder Mystery In 2019. An intriguing comedy giallo that risks stupefying the public, one of which films his cui lo spectatore scommetterebbe little or none, accordendosi by the big surprise. Announced at the time and approved on Netflix on March 31, it is the turn of Murder Mystery 2, a sequel that accepts a sfida troppo difficile da superare: encircare di essere all’altezza del primo capitolo. Purtroppo l’arguto giallo rischia di spegnersi.

Murder Mystery 2: alla ricerca dell’identità perduta

Dopo i molteplici omicidi svelati nella disavventura precedent, i coniugi Spitzospiti of the friendly parrot Mahrajah (Adeel Akhtar) to Parigi, part of his trust party with the French Claudette (Mélanie Laurent), a sarcastic ceremony in Indian style. Ma non appena il Mahrajah è improvvisamente rapito, i protagonisti – now private investigators – hanno l’occasione di mettersi alla prova, affrontando sfide che non si aspettano.

Murder Mystery 2

Il cambio di regia in Murder Mystery 2 it’s a girlfriend Stavolta Kyle Newcheck (Parks and Reactions, What We Do in the Shadows) yields the post to Jeremy Garelick (Best. Worst. weekend. Ever.), and il passaggio if it is decisive for the film. The vague atmosphere at Hercule Poirot does lose quasi del tutto, and the film does rivela prettamente d’azione. Yes, of course, a remarkable use of VFX for a greater visual spectacolarity, almost as if it were stupider than with the scenery that with the argumentative and intriguing character. Nel cercare di strafare, l’identità si loses abbastanza, however the sceneggiatura is always signed da James Vanderbilt. The result is that of a sequel that sows almost forced, with strident treatment. Per non parlare del fatto che i crimini, in realtà, siano quasi pari a zero.

I can work one volt, ma poi…

Despite the intramontabile sympathy of the protagonists, a volte the gag sono freddure calanti, alcune trovate sono persino ripetute. It takes a long time to make a volute calcata by hand, from the other this repetition rischia davvero di stancare e – ancor peggio – di non elicit neanche un smile. A sin, because the copy Aniston-Sandler subtracts a point of strength, insieme alla scelta di riproporre personaggi già noti In the first film, it is also always with minimal and highly stereotyped characters. Quelli nuovi, poi, non restano così impressi come quelli della prima disavventura degli Spitz.

Murder Mystery 2

All results molto frettoloso, dal verificarsi del primo crimine allo sviluppo complessivo della vicenda, fino al colpo di scena che sembra spuntare dal nulla senza un vero e proprio aggancio con tutta la storia, quasi come se fose stato aggiunto davvero alla fine e non pensato sin dall’inizio. is a plot twist less brilliant, forse a little pigro. None the less it differs from the fact that it was rendered a sequel shot to the deboles and deprived of that great personality of Murder Mystery, some fundamentally meccanismi di plot restano i medesimi, eliminating the possibility of avere quel touch in più. La prima volta ci si può stupire, la seconda volta è davvero difficile farlo con gli stessi ingredients, o peggio con alcune componenti persino impoverite.

Murder Mystery 2 è una piccola delusione

HE Murder Mystery di Newacheck ha il dono di risultare credibile nella propria assurdità, l’opera di Garelick ne venta un’appendice dalla dubbia personalità. He risks sia ad avere un’identità troppo diversa sia a proporre communque trovate già viste e sentite, un ossimoro paradossale che però non lascia il segno, ea cui manca qualcosa. Muder Mystery 2 It is a non-abbastanza convincing experiment, a sequel due to the unjustifiably frettoloso and approssimativo rhythm, which in the attempt to strafare with appariscenti ambiences and un’azione più marcata provokes the opposite effect twice, creating a story more poor and less exciting. Il confronto con il primo capitolo è inevitabile, e il film di garelick Don’t risk retrieving it.