Connu sous le nom d’Extraction outre-Atlantique, Tyler Rake est un film d’action survolté qui a vu le jour sur Netflix en 2020 : sa suite, Tyler Rake 2, vient de dévoiler une première bande-annonce sacrément musclée qui fait sensation online. Ça se passe dans le lecteur de vidéo, ci-dessous.

Le John Wick de Netflix ?

Les frères Russo sont déjà connus pour être des habitues du cinéma hollywoodien et des films à succès : c’est même le moins que l’on puisse dire, la fratrie étant derrière la réalisation d’Avengers Infinity War et d’Avengers Endgame. In 2020, it’s going to be a novelty for Tyler Rake, and a long-term deal doesn’t go to the producteurs and sorts in exclusivity on Netflix.

En dégottant Chris Hemsworth as principal et Sam Hargave as réalisateur, on peut dire que les Russo ont vu juste puisque ce film d’action débridé et frénétique a explosé les scores : Un mois après sa sortie, Tyler Rake cumulait environ 90 millions de comptes Netflix ayant lancé le visionnage du film, en faisant alors le plus gros démarrage de la plateforme, à l’époque.

Tyler, Rake-onte moi une histoire

Devant des chiffres stratosphériques, Netflix a rapidement donné son feu vert pour une suite dès 2020, Chris Hemsworth et Sam Hargrave represent leur poste respectif. Nous voici donc trois ans plus tard et le géant américain vient de diffuser le all premier trailer du film, à retrouver ci-dessus.

Une nouvelle fois, the action s’announce brutale et divertissante ; les choréographies sont acharnées et les plans-séquences semblent toujours légion pour des scènes puissantes, au sens propre. Nul doute que les amateurs de films du genre sauront apprécier ce trailer à sa juste valeur.

Pour rappel, Tyler Rake est an agent d’élite qui se voit confier des tâches plutôt périlleuses. Cette fois-ci, il va devoir “extraire de prison la famille martyrisée d’un impitoyable gangster géorgien”, toujours avec cette subtilité qui le caractérise tant. “Tyler Rake” est d’ailleurs, à la base, in a comic book du nom de “Ciudad”, d’Ande Parks.

Tyler Rake 2 sorted exclusively on Netflix on June 16, 2023.