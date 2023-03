No, it is not normal to stay at home – Toro.it

Il Grande Torino che sows Maradona: presence ai minimi storici, tifosi granata always più distanti: la società dovrebbe interrogarsi sul perché

Giocare in casa ma sentirti in trasferta. Fischi all’ingresso dei portieri del Toro, fischi all’arrivo in campo dei giocatori, fischi durante l’inno granata, alla lettura delle formazioni. Fischi al Grande Torino che per una domenica è diventato il fortino del Napoli. Difficile fare una estima precise mail colpo d’occhio non può ingannare. Dei poco più di 26 mila sugli spalti, otra 15 mila (subtracting bassi) were no tifosi del Napoli. “It’s not a normal thing”, as Juric commented on the blue tide that made the Spalletti squad feel at home and the Torino ospite, pur giocando al Grande Torino. Una sconfitta ritrovarsi a non avere a favore il publico en una giornata così importante. It is not the first volta, certainly it is the one that has fatto più rumore. E la prima ad interrogarsi sul perché non ci sia il publico granata delle grandi occasioni a spingere in occasioni come queste dovrebbe essere la società. Abbonamenti ai minimi storici, la metà rispetto a soli tres anni fa, difficoltà a riempire lo stadio nonostante party of cartel e un disintereste generale che non può ricadere only su typhoso. Per le piazze historically più calde il calore del tifo è semper stato l’ultimo bastion, pure nei momenti peggiori. Non a Torino, dove sarebbe facile puntare il dito contro chi ha scelto di non andare allo stadio per non doversi chiedere dove si è sbagliato.