– Om Trump blir satt i handjern er opp til statsadvokaten

Demonstranter begynte mandag å samle seg utenfor tinghuset i New York. Lørdag ba tidligere president Donald Trump folket om å “ta landet tilbake”, men det var nok ikke disse demonstrantene han håpet å mobilisere. «Arrester Trump», «Trump er skyldig» og «Trump er ferdig» står det på plakatene som holdes opp.

Det er fortsatt stille før stormen – hvis stormen i det hele tatt kommer. Bak en lukket dør lytter storjuryen til enda to vitner mandag, mens pågripelsen og hvordan den egentlig skal gjennomføres drøftes bak en annen lukket dør. Ute på gatene har NYPD satt opp barrierer.

For mandag morgen satte amerikansk politi opp barrikader nær tinghuset på Manhattan. Det rapporteres om at Trump-supportere har samlet seg flere steder, men det er ikke meldt om større grupper.

Men når Trump oppfordrer tilhengerne slik: «Protester – ta nasjonen tilbake», ga det en uhyggelig gjenklang som minnet om oppfordringene hans før okkupasjonen av parlamentet i 2021, skriver CNN’s commentator. Han kaller den eventuelle pågripelsen av Trump for USAs neste ildprøve.

Splittelsen i USA skaper like fullt en ubehagelig kontekst rundt møtet som finner sted på statsadvokatens kontor i New York mandag: For hvordan vil Trumps støttespillere og andre republikanere reagere hvis en tidligere amerikansk president straffeforfølges for første gang i historien?

Håndjern og «mugshots»

Om det blir en pågripelse og hvordan det i så fall vil skje avgjøres bak lukkede dører på flere møterom denne uken. Storjuryen i New York er samlet, og det er ventet at de vil ta ut tiltale enten mandag kveld (Natt til tirsdag norsk tid) eller på onsdag. det melder Political mandag ettermiddag, med henvisning til tre kilder med kjennskap til saken. Senere Meldte foxnews at juryen skal høre fra enda et vitne onsdag før de kommer med in avgjørelse.

Hvis tiltalen kommer, kommer pågripelsen. Også den forberedes bak lukkede dører. På statsadvokat Alvin Braggs kontor møttes Secret Service og New York-politiet mandag, ifølge avisa. De diskuterer hvordan en eventuell pågripelse skal foregå.

– Om Trump blir satt i håndjern er opp til statsadvokaten, sa en talsmann for retten til avisa.

Det vil bli tatt såkalte «mugshots» – altså foto i svart-hvitt forfra og fra siden – og han vil måtte avgi fingeravtrykk, opplyser samme kilde. Det er ikke ventet at han vil bli paradert foran presse og publikum iført håndjern.

Ifølge nyhetsnettstedet møtes ansatte fra statsadvokatens kontor, Secret Service og politiet i New York mandag, der de skal diskutere hvordan pågripelsen skal foregå.

Trump ut mot vitne

Statsadvokaten i Manhattan Alvin Bragg har etterforsket Donald Trump for en utbetaling til pornostjernen Stormy Daniels i 2016, som potensielt kan ha vært et brudd på valgkampfinansieringsloven.

Storjuryen, som har hørt vitner i flere uker allerede, kalte mandag inn Donald Trumps tidligere rådgiver Michael Cohen. Cohen tilsto i 2018 å has betalt 130 000 dollar til Daniels like før presidentvalget i 2016. Også Robert J. Costello, som var juridisk rådgiver for Cohen, skal vitne.

Det Cohen har å fortelle om pornostjernen og utbetalingen oppsummerer Trump som en «heksejakt» fra en «straffedømt fengselsfugl og serieløgnhals». Det er bare et utdrag fra en serie utspill Trump kom med i sosiale medier søndag – alle i kun store bokstaver. Det er ventet at Costello kommer med informasjon som skal tilbakevise Cohens vitneforklaring.

