News jeu Only the Xbox device is sorted on the PS5, but Microsoft is the opposite

Redfall sortira dans quelques mois seulement sur Xbox Series et PC et Microsoft mise évidemment gros dessus. Toutefois, saviez-vous que le titre était à la base prévu sur PlayStation 5 ? non ? Plutôt normal, puisque l’information vient all juste de tomber… et c’est Sony qui risque de faire la tête.

Redfall on PS5, authentic and real

Pour remetre un peu de contexte, Redfall est la prochaine exclusive Xbox en date : il s’agit d’un FPS bien nerveux et jouable en solo comme en coopérationoù les joueurs incarnent des chasseurs de vampires dotés d’armes et de pouvoirs impitoyables. Le soft est notamment developed by Arkane Austin, new branch base aux États-Unis du studio Arkane (Dishonored, Deathloop), dont c’est le premier jeu. L’éditeur est quant a lui Bethesda.

C’est lors d’une discussion avec le directeur de la creation Harvey Smith qu’IGN a mis le doigt sur une information toute particulière : Also, you can be good and you are good on the PS5 and the PC and the Xbox Series.

Le hic, c’est que Bethesda s’est fait par Microsoft au debut du project et contrairement à d’other titles de l’éditeur like Deathloop or Ghostwire Tokyo, qui ont you honor leur contrat d’exclusivité temporaire avec Sony, ici, le géant américain s’est montré plus sévère.

On a été racheté par Microsoft et ce fut un changement avec C majuscule. It arrives and says “Pas de PlayStation 5, concentrates on Xbox, PC and Game Pass”.

A problem de moins?

A vrai dire, la suppression de cette plateforme n’a pas été perçue comme un frein chez Arkane Austin. Harvey Smith continue :

HarveySmith



Ce n’est pas très grave, c’est meme une bonne decision je pense. (Cela permet de) soutenir le Game Pass et d’avoir une plateforme de moins dont il faut se soucier, une complexité de moins. Le Game Pass a une ton de joueurs, ça pourrait devenir notre plus gros jeux grace aux 30 millions, où je ne me souviens plus you nombre exact, d’abonnés.

Reste à voir comment le prendra Sony, qui pourrait utiliser cette nouvelle comme an argument supplémentaire dans sa lutte face au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. De la sorte, le constructeur japonais pourrait ainsi pointer du doigt son concurrent en pretextant que si rachat il ya, les versions PS5 pourraient bien être annulées, preuve en est avec Redfall. Tous les moyens sont bons, comme on dit.

Au passage, rappelons-le, mais Redfall will be done on PC and Xbox Series on May 2, 2023. It will be done on Game Pass.