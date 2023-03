Orioles 6, Pirates 4

Baltimore Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 3. 4 6 9 6 Totals 33 4 7 4 T.Vavra 3b 3 0 1 0 On.Cross ss 4 2 2 0 J.Lster 3b 1 0 0 0 rynoldsdh 3 0 0 0 R.Urias 2b 3 0 0 0 mtthssn dh 1 1 1 0 C.Preto 2b 1 0 1 0 K. Hayes 3b 2 0 0 1 Stowers lf 4 0 0 0 D. Maggi 1b 0 1 0 0 cameron lf 1 0 0 0 Santana 1b 3 0 0 0 dh lamb 4 0 1 0 M.Jrvis 2b 1 0 1 2 Gi.Lara dh 1 0 0 0 swinski lf 4 0 1 0 O’Hearn 1b 4 3 3 1 rf 4 0 1 1 mckenna cf 2 0 1 0 R.Cstro 2b 2 0 1 0 N.Mzara rf 3 1 0 0 C.Owngs 3b 1 0 0 0 westburg ss 3 1 1 3 Ji-.Bae cf 4 0 0 0 bemboom c 3 1 1 2 J.Delay c 4 0 0 0 Handley C. 1 0 0 0

Baltimore 000 010 410 – 6 Pittsburgh 000 100 030 – 4

E_Urias (1), De Los Santos (1), Cruz (3). DP_Baltimore 1, Pittsburgh 3. LOB_Baltimore 7, Pittsburgh 6. 2B_O’Hearn (2), Westburg (5). HR_O’Hearn (2), Bemboom (2). SF_Westburg, Hayes.

IP h R. RD BB SW

Baltimore Wells 5 2 1 0 0 2 Hall W, 1-0 2 1-3 2 1 1 2 3 politics 23 3 2 2 1 0 Cano S, 2-2 1 0 0 0 0 0

Pittsburgh Velasquez 5 3 1 1 3 7 I forgive 1 0 0 0 0 1 Crowe L, 0-1 1-3 3 4 4 2 0 alldred 23 0 0 0 0 1 hernandez 1 2 1 1 0 0 of the saints 1 1 0 0 0 1

WP_Politi.

Umpires_Home, Adam Beck; First, Jerry Layne; Second, Jeremie Rehak; Third, Mark Stewart;.

T_2:32. A_5521