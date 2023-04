Philadelphia, iniziati i lavori di restauro del moncone storico

Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di restauro del moncone storico: ci vorrano due mesi per il completamento

Nella giornata di ieri, oltre all’allenamento a porte aperte, with circa 200 tifosi presenti compresi i bambini della scuola calcio, sono iniziati i lavori di restauro del moncone storico del Philadelphia. The ditta che svolge i lavori, the Fiammengo Federico srl, if è offerta di fare tutto gratuitously. If it’s about the historic moncone, it’s found in Via Filadelfia and will take two months to complete the opera. I lavori non sono potuti iniziare prima, in how much the cantiere was present who was occupying the mensa room. Successivamente c’è l’obiettivo di ristrutturare anche il moncone che si trova in via Spano.