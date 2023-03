Pourquoi doit-on preter serment dans une ville de Diablo IV ?

Des joueuses et joueurs de la beta Diablo 4 se demandent pourquoi il faut observer un rituel avant d’entrer dans la première grande ville du premier acte. Les explications fournies par Blizzard sont éclairantes.

Nous voilà désormais orphelins de Diablo IV, after the deuxième phase de la beta ouverte qui s’est achevée le lundi 27 mars. Cette étape, crucial for Blizzard, a ravi les joueuses et les joueurs, qui doivent maintenant attendre jusqu’au 6 juin pour return dans Sanctuaire — c’est à cette date que sortira officiellement D4. Elle a also fait naître quelques questions dans les fans du lore.

Beaucoup se demand par example pourquoi Diablo IV nous oblige à observer un petit rite de passage avant d’entrer dans la premiere grande ville. Face aux interrogations des fans, Harrison G. Pink, en charge des quêtes, a fourni quelques explications sur les tenants et aboutissants de cette séquence clé, dans des tweets published le 27 mars. Effectiveness, preter serment est obligatoire pour poursuivre l’aventure et faire advance l’intrigue.

Attention, this article contains quelques spoilers sur le debut de Diablo IV.

Avant d’entrer, il faut observer un ritual. // source : Twitter Harrison G Pink

Que signifie le rite de passage au début de Diablo IV ?

L’introduction de Diablo IV est construite pour nous emmener très vite vers la ville de Kyovashad, premier gros hub du jeu qui est rempli de points d’intérêt (boutiques, quêtes secondaires, relais de téléportation). Toutefois, pour obtenir le droit d’entrée, un garde nous impose de respecter un rituel lié à la Cathédrale de la Lumière. Il s’agit d’un passage obligé, alors que Lorath, notre compagnon de route, refuse de s’y plier. Concrètement, nous devons written un mot sur une tablette en bois, installed in an autel à l’entrée de la ville (“Peur”, “Colère”, “Fierté” or “Avidité”). On peut also choice de ne rien noter de particulier.

Plusieurs éléments narratifs nourrissent cette scene, comme le révèle Harrison G. Pink :

Ce rite de passage est révélateur du rapport de la ville à la religion et à « la puissance de la Cathédrale de la Lumiere ». Tout ce qui se passe a Kyovashad tourne autour d’elle.

Le fait que Lorath refuse de faire le rite renseigne sur sa personnalité. Il est très peu croyant et n’a pas peur d’être insultant envers la foi des autres. Après avoir prêté serment, le joueur aura même droit à une question ironique de sa part (” Alors, qu’avez-vous écrit sur ce morceau de bois ? Un truc sur la peur ou la lâcheté sans doute ? »).

« Nous indiquons au joueur qu’il n’est pas omnipotent, meme s’il est le heros de l’histoire. Il ya d’other personnages, d’other cultures et d’other groups qui enrichissent l’histoire et possèdent leurs propres désirs, et le joueur ne peut pas tout balayer parce qu’il est le protagoniste principal. »

Il ya enfin an explication technique : « il faut absolutely que Lorath quitte le joueur et entre dans la ville avant lui », Indian Harrison G. Pink. C’est d’ailleurs le point de départ de ce rite de passage, qui cache en réalité une contrainte de script que les développeurs devaient résoudre. Ils l’ont fait en transformant le problem en élément narratif qui nourrit le récit de Diablo IV. C’est habile.

