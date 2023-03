Promo : Ce jeu Zelda is offered with the Nintendo Switch OLED !

With the sortie prochaine de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, the Nintendo Switch revient sur le devant de la scene. If you don’t want to go to the occasion of your procurer in the OLED version, it’s the ideal occasion for a car that’s excellent for Zelda and it’s included for fair patients against the sort of prochain!

You are offered The Legend of Zelda : Skyward Sword HD for the agate of the Nintendo Switch OLED !

C’est le retour d’un pack excellent chez la Fnac ! In addition to the Nintendo Switch OLED, you will receive the Zelda Skyward Sword HD gratuitously in addition to the simple game and the console in your pane. Au total, vous économisez ainsi 59,99 € and recevrez le jeu ideal pour patienter en attendant le futur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Acheter the Switch OLED with Zelda Skyward Sword at €319.99 chez la Fnac

Nintendo Switch OLED + Skyward Sword : The ideal association in attendance at Tears of the Kingdom

The Nintendo Switch OLED is the LA console parfaite pour passer un bon moment. Que ce soit avec votre famille et vos amis sur Mario Kart 8 Deluxe ou pour votre petit coin de paradis sur Animal Crossing : New Horizons, elle vous permettra de passer de belles heures de jeux.

It is bien une license phare de la console de Nintendo, il s’agit de The Legend of Zelda dont le prochain titre, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sort bientôt. Pour réussir à patienter avant sa sortie tout en profitable d’ores et déjà de la console, ce pack sera parfait !

In effect, it contains the version that is also interesting from the console with its own OLED, which is also great that the classy version. You can also benefit from intense colors and the quality of OLED technology, which allows you to increase the black depth and infinite contrast. The console dispose d’un support adjustable si vous jouer sur table et de sa station d’accueil pour your TV. Note that the dock of the Switch OLED dispose of an Ethernet port to a fin de vous offer a experience de jeu en ligne plus stable. 64 Go de memoire internal sont inclus dans la console et vous pourrez l’étendre facilement avec a card MicroSD dans le futur.

With Skyward Sword HD, Nintendo now has a permission to return it to an adventure sortie on it plus 10 ans on the Nintendo Switch in a version plus belle et adaptée à cette nouvelle console. Pour en savoir plus sur cet excellent jeu que vous allez pouvoir bientôt parcourir, nous vous laissons ici avec le test que nous avons réalisés lors de sa sortie !

points continued A adventure toujours also enchanteresse, qui prend toute son ampleur dans sa deuxième partie

Des donjons fantastiques et des puzzles bien pensés

Plusieurs moments d’anthologie

La bande originale, sublime

The controller in motion gaming which is given in precision and which offers an integral management of the camera

The possibility of fair l’entièreté du jeu aux boutons et non au motion gaming

A direction artistique qui profite du lifting graphique

Beaucoup moins bavard et intrusif que le jeu d’origine et donc bien mieux rythmé

Manner l’épée comme un bretteur, c’est quand meme très chouette Points weaknesses Les three premieres heures restent labories

A gesture of camera peu instinctive lorsque l’on joue en “mode boutons”

Quelques soucis d’ergonomie

Des textures qui accusent le poids des années

Nintendo semble avoir entendu les reproches faits au Skyward Sword de 2011 et les a drastiquement atténués. En offer des controls alternatifs et en minimisant les interactions avec Fay qui cassaient le rythme de l’aventure, cette nouvelle version va plus loin que d’autres remasters et change ce qui en avait le plus besoin. S’il accuse son âge lorsque l’on s’interesse aux textures ou à certains choix ergonomiques discutables, il propose néanmoins une aventure prenante qui gagne toute son ampleur dans sa deuxième partie. Skyward Sword HD is an incontournable pour qui n’a pas discovered le titre à l’époque et un plaisir pour les veterans qui voudraient repartir à l’aventure au dos de leur Célestrier Vermeil. Ces derniers ne pourront qu’aprécier le rythme bien plus soutenu de l’aventure et redécouvriront dans d’excellentes conditions les origines de cette saga légendaire.

