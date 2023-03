Promo : It’s barred by your Bose for your TV 4K and it’s priced first!

At the weekend, Boulanger proposes a reduction on a bonne barre de son Bose qui sera parfaite pour votre TV 4K, mais aussi pour toutes vos musiques et divertissements préférés depuis votre smartphone grace à sa Bluetooth compatibility.

The base sale at 199 €, each pass at 159.99 € with a remise immédiate de 19 %. Et ce n’est pas tout! En effet, vous pourrez disposer en plus de 15 € offers from 150 € d’achats grace aux bons plans du Week-end chez Boulanger qui ont lieu jusqu’au 27 mars. Au total, c’est donc au prix de 144,99 € que vous pourrez vous procurer cette Bose Solo Soundbar Series II.

Acheter la Solo Soundbar Series II at €144.99 chez Boulanger

Bose Solo Soundbar Series 2 : Une barre de son efficace pour tre TV 4K

De nos jours, les TV 4K ont toutes le même problem : leur capacité audio ne sont clairement pas au rendez-vous. Même les models les plus haut de gamme ont besoin de plus de peps et de qualité sonore. If you want to have it at a good price, the Bose Solo Soundbar Series 2 is an excellent choice that you can prendra pas beaucoup de place sous your TV et saura ainsi s’adapter in your salon.

With 2 upper parts and a treatment of your DTS, you should improve the audio of your 4K television, notamment on the dialogues that gagneront en clarté. Son mode Dialogue rendra ainsi chaque mot plus intelligible sans avoir besoin d’juster le volume. Vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton associé de la télécommande fournie pour en profiter.

Thank you for the Bluetooth, the Bose Solo Soundbar makes it easy to connect to the imported device that you have on your smartphone and you have the ability to make your music device easier on the device you have on your phone. Note that it is not faudra that you have a cable for branching off your Bose on your TV 4K and that it is directly included in the box!