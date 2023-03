Promotion : The mountain connected Garmin Venu 2 is at -22%

Si Rue du Commerce est particulièrement bien réputé pour proposalr des PC portables et fixes gamer ainsi que des indispensables comme des cartes graphiques, on y trouve également des smartphones, TV or encore des montres connectées.

Acheter the Garmin Venu 2 at 350€ on Rue du Commerce

La montre connectée Garmin a retenu toute notre attention notamment grace à cette promotion qui lui fait perdre exactement 99.99€. For the benefit of the special offer at -22%, you should adjust the amount of the agate in a row or two in 3 corners. It is currently at a price of €449.99 at a price of €350.

Garmin venu 2 : one of the mountains connectées preferred des sportifs est moins chère !

The Garmin Venu 2 is dote d’un bel écran AMOLED de 1.3 pouce et ne pèse que 49 g, vous allez pouvoir profiter pleinement de vos séances de sport sans sentir un poids supplémentaire sur votre poignet.

The 45 mm model has a design that is both elegant and elegant, contrairement à beaucoup d’other montres qui sont en general, un little plus big. The bezel is an inoxydable one on a boîtier en polymer and a renforcé Corning Gorilla 3 frame.

Entièrement compatible on smartphone iOS et Android, the Garmin Venu 2 dispose d’une interface très bien pensée et intuitive. Évidemment, les applications sont pensées pour les sportifs. Ainsi vous allez pouvoir retrouver les fonctionnalités suivantes :