Prosmotry Hogwarts Legacy on Twitch on February 2017, the prosmotria CS:GO and Fortnite

Самым просматриваемым стримером в феверале стал KaiCenat — он также лидирует по количеству активных подписчиков за месяц с показателем в 306 тыс человек.

Top igr was remarkably post-post, for this reason there was a prosmotry Valorant, Counter-Strike: Global Offensive and Apex Legends Silno povliali крупные киберспортивные события.

Hogwarts Legacy за первую неделю после релиза набрала 50 mln часов просмотра — это третий лучший стартовый показатель после lost ark with 72 mln and Elden Ring It is 71 mln.

Obschiy fevralskiy pokazzatel Hogwarts Legacy on Twitch supported 71 mln casov. Вполне возможно, что проект мог бы набрать больше просмотров, если бы не бойкоты и нежелание некоторых пользователей стримить игру на Twitch по причине потенциальной негативной реакции.