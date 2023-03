PS5 : le meilleur SSD 1 To acheter est in promotion on Amazon

Ça y est, les pénuries de PS5 sont derrière nous. Hogwart’s Legacy a même été un immense “console seller”. Et vous ne le savez peut-être pas, mais si vous venez d’acheter une PS5, il ya an accessory hyper important à posséder: un bon SSD. Since the architect of the PlayStation 5 is like me, the SN850X is currently being advertised on Amazon and is the best choice that you want to be fair.

On top of that, the penury of the consoles next generation is the maintenant that the PS5 is available on Amazon without a list of attendees. Eh oui : it is currently possible to get a PS5 in March 2023 without being difficult. C’est une bonne nouvelle !

Si vous avez récemment acheté the dernière console de Sony, vous allez vite reminder son petit défaut qui est sa capacity de stockage limitée. With the generalization of the 4K, les versions dématérialisées de plus en plus lourdes (un Call of Duty peut peser 150 Go par example), et les jeux achetés en physique qui necessitent des mises à jour day one de plusieurs dizaines de gigas, il semble de plus en plus difficile de se contenter de the internal memory of the PS5, limited to 667 Go.

Acheter le SN850X at 124€ on Amazon

C’est triste à dire, mais toute personne qui joue régulièrement et veut profiter de sa PS5 pendant plusieurs années devra finalement acheter un SSD. corn lequel ? The SN850X is considered to be the best SSD NVMe PCIe Gen4 compatible PS5 at world level. This SSD is currently on sale in Alentours for €200, for a month, it is in a promotion for €132.68 on Amazon, and is a rare item when it is sold during the Black Friday period.

Is the SN850X the best SSD for the PS5?

Vous vous en doutez, it is extremely difficult for a journaliste d’affirmer une chose pareille. En fait, nous reprenons all simplement les mots de Mark Cerny, l’architecte de la PS5 en personne. So when the console is sorted, the engineer asks the word in the video for the recommendation to the public of the agate of the SSD SN850. Si the architect of the PS5 en personne a choisi ce modèle, on the basis of legit timement lui faire confiance.

All SSDs are not compatible with PS4. The Japanese machine n’accepte que ce qui se fait de mieux au monde: les SSD NVMe PCIe gen 4. The raison est toute simple: il faut un SSD ultra rapidly pour éliminer les temps de chargement sur les jeux next gen. Sans un cheval de course, l’expérience de jeu sera bien amoindrie (on pense aux téléportations dans Ratchet et Clank ou même à certaines portes donnant sur l’extérieur dans Hogwarts Legacy).

For the next few options to increase the stock of your PS5, the WD_BLACK SN850X is available vitesse de lecture sequential montant jusqu’à 7300 Mo/s etc just 6300 Mo/s pour l’écriture. Notez enfin que ce SSD ne fera pas chauffer votre PS5 vu qu’il embarque un dissipateur thermique. Vous n’aurez ainsi pas besoin d’en acheter un à part.

Attention, ce n’est pas parce que cet article parle énormément de PlayStation 5 que le SN850 n’est compatible qu’avec la console de Sony. Bien évidemment, comme all bon SSD, il fonctionnera sans accroc sur votre PC gamer. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un port M.2. available. D’ailleurs, le mode jeu 2.0 du SN850X a été conçu special for les joueurs et joueuses PC.

Peu importe your plateforme préférée, posséder un SSD rapidly est une chose assetse importante. The SN850X is currently in promotion and it is not a reference and it is not for a reason: it is not necessary to recommend the plan!

Acheter le SN850X at 124€ on Amazon