Un Américain de 29 ans a passé près de six jours en prison à cause d’une erreur d’un logiciel de reconnaissance faciale… et l’enchaînement de mauvaises décisions qui en a découlé.

L’IA responsable d’une erreur judiciaire ? Si l’histoire n’est pas allée jusqu’au procès, elle a tout de même été synonymous pour Randal Reid, un Américain vivant en Géorgie, d’une semaine de prison. Cet après-midi-là, raconte le jeune homme de 29 ans à nos confrères du New York Times, celui qui est analyste des transports roule au volant de sa Jeep blanche, direction l’appartement de sa mère, le endmain de Thanksgiving. Jusqu’ici, rien d’abnormal : il estime rouler sans excès, « sans rien faire de fou », se remémore-t-il. C’est à ce moment-là qu’il est arrêté pour ce qu’il pense être un simple control routier.

Incapable de fournir son permis de conduire oublié à son domicile, le presque trentenaire se retrouve quelques minutes plus tard menotté et embarqué dans une voiture de police. Car lorsque l’agent fait une research rapide sur l’matriculation du vehicle, il tombe sur deux mandates d’arrêt et pense avoir affaire à un fugitif.

Une erreur du logiciel de reconnaissance faciale

« Pourquoi m’emmène-t-on ? Que me reproche-t-on ? », demande Randal Reid. Face to ces questions, the police lui explique simplement qu’il ya deux mandates d’arrêt contre lui pour des faits commis en Louisiane. Problem : it’s not in Jamaica all dans cet état situé à plus de 700 km d’Atlanta. Ses parents engaged des avocats, dépensent des milliers de dollars et remuent ciel et terre pour tenter de sortir leur fils de cette situation rocambolesque. Ce dernier ne saura les causes de son mandate d’arrêt que des jours après avoir été arrêté. On l’accuse d’avoir utilisé des cartes de credit volées pour acheter des sacs à main de marque.

Et il faudra six jours pour que la police finisse par comprendre que le presque trentenaire ressemblait terriblement à un suspect filmé par une camera de surveillance. Et que son arrest est le résultat de plusieurs erreurs, à commencer par la première, commise par… un logiciel de reconnaissance faciale. Car c’est bien une IA qui l’a identifié, à tort, sur les videos de surveillance. Deuxième problem: cette identification par l’IA n’est pas mentionednée dans les documents officiels de police. Non, à la place, on peut lire que le suspect a été identifié grace à une « source credible » par l’agent en charge de l’affaire.

Le jeune homme mis hors de cause parce que le suspect a de plus gros bras que lui

Le quiproquo est découvert par l’avocat de Louisiane embauché par les parents du jeune homme. Lorsque ce dernier apprend que son client est accusé d’avoir volé deux sacs à main Chanel et un sac Louis Vuitton marron, d’une valeur totale de près de 13 000 dollars, le professionnel se rend sur place, là où les vols ont eu lieu. C’est at ce moment-là que le gérant lui montre a video surveillance, et qu’il se end compte qu’un des suspects ressemble beaucoup à son client.

L’avocat comprend alors que c’est cette video qui est à l’origine des mandates d’arrêt – la technology de reconnaissance faciale n’apparaissait nulle part dans la procedure. Le professionnel remarque also ce qui va sauver son client : le suspect a des plus gros bras que le Trentenaire d’Atlanta.

A motor for researching the base on the milliers and visages accessible on the web

À l’origine : the municipalité où se sont deroulés les faits a conclu un contrat avec the company Clearview AI qui lui fournit des services de reconnaissance faciale. Cette entreprise a créé une base de données, avec un moteur de recherche, base sur des billions de visages accessible sur le web – y compris ceux trouvés sur des réseaux sociaux. Elle aurait extrait près de 30 billions de photos des réseaux sociaux, sans le moindre consentement des premier concerns, révélait la BBC le 27 mars dernier. C’est ce qui explique que l’accusé d’Atlanta se soit retrouvé dans cette base – bien qu’il n’ait jamais mis les pieds dans cet État américain – notamment parce qu’il a un compte LinkedIn et Facebook sur lequel il partage of the photo.

La police américaine, qui n’a pas souhaité commenter cette affaire, a explicé qu’elle n’avait généralement pas besoin de mentionner l’utilization de l’IA dans un dossier. Notamment parce que cette technology est utilisée comme an outil d’aide pour les forces de l’ordre. Une fois un suspect identified, la piste doit normalment être creusee. Mais parfois, cette investigation poussée n’a pas lieu, detail Clare Garvie, specialiste de l’utilization de la reconnaissance faciale par the police, interviewée par nos confrères. Selon l’experte, il existe quatre autres cas connus d’arrestations injustifiées qui seraient le fruit d’une erreur de reconnaissance et d’une investigation peu poussée. Tous les individual concerns étaient des hommes noirs.

Sauvé par son grain de beauté

En Louisiane, la defense s’organe. L’avocat du jeune homme envoie photos et vidéos de son client à la police locale. L’objectif : montrer que ce dernier n’est pas le suspect identifié sur la video surveillance. Et ce ne sont pas les bras plus fins du trentenaire qui ont convaincu les officiers de police, mais un grain de beauté sur son visage que le suspect n’avait pas.

Randal Reid est alors sorti de prison, six jours après y avoir été emmené. Soulage, il envisage de porter plainte pour arrestation abusive. Is the situation pourrait-elle servir d’avertissement quant à l’usage dangereux de cette technology ? Le jeune homme ne répond pas à la question, mais déclare : « Imaginez que vous vividz votre vie et que vous êtes accusés d’un crime commis très loin de chez vous, dans une ville où vous n’avez jamais mis les pieds ». Lui s’estime chanceux. Il a heureusement pu payer des avocats et se defendre. Mais pour Rashad Robinson, president of the association Color of Change, il faut « imaginer tous ceux qui n’ont pas des milliers de dollars a jeter par la fenêtre ».

sources :



The New York Times