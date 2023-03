Renault 5 vs Volkswagen ID.2 : the match of electrical loads for 25,000 euros

Oubliez Drive to Survive et the Formule 1 a la sauce Netflix. The plus big duel à venir in the automobile n’opposera pas Lewis Hamilton à Max Verstappen, mais Renault à Volkswagen. Celui-ci n’aura pas lieu à plus de 300 km/h, mais sur tout ce que l’Europe compte de marchés automobiles. Et il ne verra pas s’affronter deux bolides ultra-luxueux, mais deux compactes électriques prétendument abordables. Le match qui verra s’affronter la future Renault 5 électrique à la Volkswagen ID.2 prompt de faire des étincelles, et pour cause, les deux prétendantes visent un segment très demandé et particulièrement pauvre en offres, celui des voitures électriques à moins de 25 000 euros.

Certes, le coup d’envoi officiel n’est pas prevu avant deux ans, date à laquelle l’ID.2 rejoindra sur le marché une R5 qui aura déjà quelques kilomètres au compteur. Des lors, est-ce raisonnable de vouloir opposer deux vehicles qui ne sont toujours pas commercialisés? Nous ne prétendons pas ici tirer des conclusions definitives, ni meme désigner un quelconque vainqueur. Impossible d’ailleurs de juger d’une voiture sans être monté à bord et avoir parcouru quelques dizaines de kilometres. Pour autant, nous disposons aujourd’hui d’un grand nombre d’informations, des design finaux ou quasi terminés de chacun des modèles et de la quasi-totalité des informations concernant leur base technique. Des lors, il est tout à fait possible d’opposer l’ID.2 à la Renault sur tous ces points afin d’en dégager les premier enseignements ou tendances qui seront confirmés (ou pas) lors de leur commercialisation. Voici donc, point par point, le duel entre les deux vehicles électriques à moins de 25,000 euros les plus attendus.

Design : aux antipodes

Le premier point de comparaison, le plus visible également, c’est l’aspect des deux voitures. En la matière, difficult de dire que l’un et l’autre constructeur auraient pu faire des choix plus opposés. Et pourtant, les deux compactes ont puisé leur inspiration au meme endroit, dans le musée de leur constructeur respectif. Si the R5 électrique assume complete le lien de parenté avec son illustre aînée, c’est un little moins le cas de l’ID.2 qui reprend pourtant bien des détails esthetics de la première version de la Golf. Là où le Losange assume avoir embrassé une stratégie neo-rétro (qui sera d’ailleurs poursuivie par la 4L électrique), l’Allemand se montre plus tempéré avec un vehicle qui allie subtilement les évocations d’un glorieux passé et une volonté de construire a new identity.

Mais plus que les lignes extérieures, c’est l’impression visual laissée par les deux models qui diffère. The R5 éveille directement la fiber nostalgique d’une partie de ses contemplateurs. Pour ceux qui auraient la mémoire plus courte (ou un âge moins avancé), elle montre tout de même davantage de caractère, évoque un comportement plus sportif et surtout une voiture qui pourrait être amusante à conduire. À l’inverse, le design passe-partout de l’ID.2 (qui pourrait légèrement évoluer par rapport au concept actuel) est on ne peut plus sage et policé.

verdict : on the aspect design, sans doute le point d’achievement le plus evident between the two models, notre preference va à la compacte de Renault. Plus affirmée, plus travaillée, mais aussi plus espiègle, elle a tout de la voiture coup de cœur.

Equipment interior and system embarqué: duel impossible

Opposer l’ID.2 à la R5 sur l’habitacle ne sera pas aussi évident que pour le design extérieur. Reason? On ne connaît qu’un seul interior des deux, celui de Volkswagen. En effet, when the compacte au Losange a été dévoilée depuis plus d’un an déjà, son habitacle reste secret. Certaines indiscrétions font état de la présence d’un double écran ainsi que de nombreux clins d’œil à la R5 d’antan, mais pour l’instant, aucune image n’a été montrée.

À l’inverse, l’habitacle de l’ID.2 est déjà connu et, sans surprise, il est aussi lisse que sa robe extérieure. Pour autant, la presence d’un double écran composed d’un affichage de 10,9 pouces pour l’instrumentation et d’une dalle de 12,9 pouces pour la partie centrale est le signe que VW ne compte pas négliger la qualité intérieure de sa voiture.

Enfin, on ne saurait confronter les deux vehicles sans parler de leur environnement logiciel. Sur ce point, Renault fait preuve d’une avant considérable puisqu’il semble déjà acquis que la R5 tournera sous Android, comme l’actuelle Mégane électrique. The adoption of the Google system is particulièrement bien realized by the engineers of Renault, which should be done on the basis of an applicative efficace tout en soignant leur surcouche logicielle.

À l’opposé, depuis l’arrivée de son dernier système sur la Golf de 8ᵉ generation, puis l’ID.3, Volkswagen souffre de soucis logiciels récurrents. Le constructeur a promise de corriger certaines erreurs, notamment le recours au all tactile sans attendre l’ID.2. De fait, cette dernière devrait profiter de ce réexamen. D’ailleurs, sur l’image dévoilée par VW, il est possible d’observer l’arrivée d’un new OS, très different de ce que la marque propose actuellement.

verdict : faute d’éléments available, il est impossible de départager les deux concurrents sur ce point. Le retard de VW en matière d’OS semble considérable à l’heure actuelle, mais le constructeur allemand pourrait surprendre en faisant jouer son savoir-faire reconnu en matière d’intérieurs.

Moteur et performances : the other grand clivage

Cette difference est assurance moins visible, mais non moins importante. Les deux vehicles ont fait des choix radicalement différents en terms de development. The Renault 5 électrique, or Renault 5 E-Tech (le nom definitif n’est pas encore connu), s’appuiera sur la plate-forme CMF-B EV, autrement dit a base technique de voiture thermique adaptée à l’électrique. C’est elle est à l’origine de la Clio, mais also de la Zoé et de la Twingo ZE.

Volkswagen non plus n’a pas developed de plate-forme à son électrique d’entrée de gamme. Dans la meme approach qui consiste à realiser des économies d’échelle et à miser sur le partage de composants pour réduire les coûts de production, VW a ressorti sa bonne vieille MEB. Celle-ci a été adaptée, pour l’occasion, en MEB Entry, c’est-à-dire qu’elle a été quelque peu raccourcie et qu’elle a transfer la partie motrice à l’avant. En conséquence, l’ID.2, mais also l’ID.1 seront des voitures électriques à traction, là où la R5, comme la plupart des voitures zero emission actuelles, reposent sur un moteur à propulsion. Mais la great difference dans ce choix a priori similar, c’est que MEB est a plateforme dédiee à l’électrique et presentant des avantages conséquents auxquels Renault va avoir du mal à répondre.

Le premier concerne l’habitabilité à bord. Dans a plate-forme dédiée à l’électrique, il n’est pas necessaire d’allouer de la place à des composants indispensables à a version thermique. En conséquence, l’ID.2 profitera d’un coffre XXL compte tenu de son petit gabarit (440 L), ainsi que d’une trappe de 50 L située sous la banquette, pour le rangement des cables de recharge. La R5, elle, sera nicement moins spacieuse à bord.

The other pendant you choose on the CMF-B EV plate-form, for Renault, is the limit of your choice on the matière de moteur. The compacte de Renault is likely to represent the block 100 kW from the current Zoé R135 for a volume of 136 ch. Another version of the R5 is planned, but it is necessary to devrait pas dépasser les 150 ch. À l’opposé, l’ID.2 paraît nicement plus musclée. Son moteur a beau être deporté à l’avant, il n’en demeure pas moins impressive pour une petite compacte. Ses 166 kW (or 226 ch) devraient lui thunder and avantage considérable sur sa rivale en matière de performances.

verdict : le premier coup d’oeil a la fiche technique est assured en faveur de la compacte allemande. Le choix de la plate-forme MEB Entry pour l’ID.2 devrait donner un avantage considérable à VW tant du point de vue de l’habitabilité que des performances.

Autonomy : 50 km les separate

The choice of the plate-form defining the maximum battery capacity, Renault se retrouve une fois encore limité par l’utilisation de sa traditional CMF-B EV, initialement prévue pour la Clio thermique, rappelons-le. Le constructeur français n’a pas encore communiqué sur les valeurs de ses accumulateurs, mais il a explicit qu’il proposera deux niveaux de batteries et a maximum autonomy de 400 km, ce qu’il estime suffisant pour une citadine.

On the version raccourcie de la plate-forme MEB, Volkswagen dispose d’un little plus de place et devrait s’approcher des 50 kWh avec sa battery. En conséquence, le rayon d’action de l’ID.2 est estimé à 450 km, ce qui est malgré tout assez proche de ce que proposera la R5. En revanche, le constructeur de Wolfsbourg a déjà annoncé qu’il serait très compétitif sur la vitesse de recharge rapide. The prompt is a “plein” of 10 to 80% of the battery and 20 mn around, sans plus de precision.

Côté Renault, nous ne sommes pas encore à ce niveau de détail, mais le constructeur a déjà fait par le passé des choix très curieux en la matière (notamment sur la Mégane E-Tech), qu’il devra sans doute éviter à l’ avenir. Néanmoins, le constructeur français s’est associé avec le CEA afin de developer le futur chargeur de ses voitures électriques. Celui-ci devrait être prêt pour la R5.

verdict : sur l’autonomie, le choix initial d’une plate-forme dédiée à l’électrique donne un avantage interesting à l’ID.2, mais pas rédhibitoire. If the promise of 400 km is the tenue par Renault, and if the party recharge suit, the value of the claim will be made to the greater majority of usage.

Source version de chaque voiture à 25 000 euros ?

Voilà finalement la question centrale de ce duel. Comme souvent, en amont des lancements officiels de leurs voitures, les constructeurs ne donnent que les valeurs maximales de leurs fiches techniques. Autrement dit, les informations dont nous disposons à l’heure actuelle, sur la puissance des moteurs, sur la capacité des batteries et même sur l’équipement intérieur sont celles qui correspondront aux versions les plus hauts de gamme des deux modèles… et donc pas celles a moins de 25 000 euros.

Comme souvent, il faudra voir quels sont les compromises proposed pour faire baisser le tarif à ce niveau. The paraît évident, par example, que les versions à moins de 25 000 euros disposeront d’une battery de capacité inférieure et que leur rayon d’action se situera davantage autour des 300 km. Pour autant, l’ID.2 comme la R5 E-Tech devraient offered une proposition très rare sur le marché puisqu’il n’y a qu’un seul modèle en vente actuellement à offered des caractéristiques à peu près similaires, la MG4 dans sa version standard.

Verdict you duel

Bien qu’il soit beaucoup trop tot pour désigner un potentiel vainqueur, plusieurs certitudes apparaissent au terme de cette première comparaison. D’une part, il semble acquis que le match sera bouillant (pour ne pas dire électrique) between les deux rivales et qu’elles ont en effet toutes les raisons d’être opposées. Mais plus interesting encore, ce qui semble être le point fort de l’une apparaît souvent comme une faiblesse chez la seconde et inversement. The R5 miserable on his look acceptable, original and engaged, mais aura sans doute à faire face à un deficit technique par rapport à l’ID.2. À l’inverse, la compacte allemande tentera de faire oublier son manque d’audace par une fiche technique bien plus ambitieuse. Rendez-vous donc en 2025 pour a duel en bonne et due forme.