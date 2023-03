News astuce Resident Evil 4 : a new list of trophies on PS4 and PS5 !

Même s’il est initialement sorti il ​​ya 18 ans déjà, Resident Evil 4 faisait incontestablement partie des jeux les plus attendus de ce premier trimestre 2023. Pour l’occasion, ce remake s’accompagne d’une toute nouvelle liste de trophées 100% inedite que nous vous proposons de découvrir dans notre soluce du jeu.

If you say that Resident Evil 4 is the most important thing in the end of the season, you want it to be a source of année nous summers? pourant, nous summers bien en 2023, et non, il ne s’agit pas de la version gamecube qui avait créé l’événement à sa publication en 2005. Après plusieurs portages au fil des generations qui ont suivi, d’abord sur PlayStation 2 et PC puis sur Wii, le survival-horror culte de Capcom Avait consists of a tournant in the history of the game, and accueilli a remaster of the original Resident Evil 4 HD sorted on PlayStation 3, Xbox 360, also PlayStation 4, Xbox One and me Nintendo Switch ! pourant, c’est du remake de 2023 don’t il est question aujourd’hui, et de sa list de 40 trophées (25 de bronze, 10 d’argent, 4 d’or et un platine) on PS4 and PS5. Nous vous invitons à découvrir sans plus tarder tous les trophées de Resident Evil 4‘ et vous équiper de notre solution complete de Resident Evil 4 pour les collecter et décrocher le platine tant convoité !

Technique du haut couteau

Parer un ennemi avec un couteau.

Mon arme prefere

Amelior and arms.

Au delà des limits

Obtenir l’amélioration speciale d’une arme.

Bien joué, étranger !

Complete a request pour le Marchand.

Experience de mort imminente

Secourir Ashley alors qu’un ennemi est en train de l’emmener.

Debut de révolte

Détruire un Chatelain mecanique.

Baignade interdite

Vaincre Del Lago.

Un sbire expire

Vaincre le Verdugo.

L’élève a dépassé le maître

Vaincre Jack Krauser.

Plein les mirettes

Vaincre 3 ennemis d’un coup avec une grenade aveuglante.

Rien vu, rien entendu

Vaincre and Garrador uniquement avec des couteaux.

Deux en un

Door 2 parasites in a Regenerador with a separate ball.

Tu parles trop!

Lancer and grenade in the bouche de Ramon Salazar.

Chair a canon

Utiliser un canon pour vaincre un fanatique.

Comme sur des roulettes

Terminer les deux sections en chariot dans le tunnel basement sans subir de dégâts.

Prenez les escaliers !

Gagner le sommet de la tour de l’horloge sans que l’ascenseur s’arrête.

permission plaisance

S’échapper en scooter des mers sans subir de dégâts.

Affair bien conclue

Vendor un trésor pour au moins 100000 ptas.

Pillage du village

Obtenir tous les trésors indiqués sur la carte aux trésors du village durant la même partie.

Vide chateau

Obtenir tous les trésors indiqués sur la carte aux trésors du chateau durant la meme partie.

L’île aux mille trésors

Obtenir tous les trésors indiqués sur la carte aux trésors de l’île durant la même partie.

Collectionneur d’armes

Obtenir toutes les armes.

L’homme de la situation

Finish l’histoire principale en mode Standard ou supérieur.

Tir aux pirates

Finir une épreuve du stand de tir.

trick shot

Transpercer et detruire 5 cibles avec une seule balle au stand de tir.

Méndez party

Vaincre Bitores Mendez.

Terminus, Salazar!

Vaincre Ramón Salazar.

Homme a tout faire

Complete toutes les requêtes du Marchand.

Petite revolution

Detruire tous les Chatelains mecaniques.

Mission Accomplice : S+

Finished his history in mode Standard with rank S+.

Dur a cuire

Finally l’histoire principale en mode Hardcore ou supérieur.

speed runner

Finish l’histoire principale en moins de 8 heures.

frugal list

Finir l’histoire principale sans utiliser d’objet de soin.

minimalist

Finir l’histoire principale avec seulement des couteaux et des pistolets. (Hors certains combats.)

social

Finally l’histoire principale sans parler une seule fois au Marchand.

Morir es morir

Vaincre Osmund Saddler.

Agent très Special

Complete the history of the game in Hardcore mode with an S+ rating.

Vrai professional

Finish l’histoire principale en mode Professionnel.

Terreur des fetes foraines

Obtenir le rang S dans toutes les épreuves du stand de tir.

Vamos a la plaga

Obtenir tous les trophées.

