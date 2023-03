Resident Evil 4 : Avant le Remake, so the episode qui a change le jeu video d’horreur in Jamaica !

Avant Resident 4 Remake, attend the 24th of March on the PC and consoles, it is good for you Resident Evil 4 “tout court”. Dans see article, on vous explique pourquoi le jeu de base for a veritable revolution.

Le jeu video aime bien se reinventer ! Avec les années, les développeurs ont prouvé qu’un titre de plateforme était – par example – also à l’aise en 2D qu’en 3D (Mario avec le volet sur Nintendo 64). Le “survival horror”, genre où le grand frisson rime avec munitions limitées, a plus ou moins suivi le même chemin, preferred d’abord des caméras fixes (Alone in the Dark | Silent Hill) avant d’adopter une vue à la 3ème person. These changes are the result of technological advances.

In 1996, quand le premier Resident Evil sort sur PS1 et créé le genre du survival horror, ce sont les décors et les angles precalculés qui sont à l’order du jour. The new series from Capcom, directed by the brilliant Shinji Mikami, causes the effect of a bomb! Le succès est also bien critique que commercial (5 million d’exemplaires vendus selon TrueAchievements) et sa suite, Resident Evil 2, arrive deux ans plus tard, sera tout aussi popular. Nous sommes alors en 1999 et il faut bien preparer l’avenir.

Three brouillons for a chef d’oeuvre

Nous n’allons pas refaire toute l’histoire (notre JV Legends est là pour ça) mais en gros, à l’époque, les machines de new generation sont sur le point d’arriver et Capcom se doit d’être sur le coup . A new Resident Evil – toujours chapeauté par Shinji Mikami – est mis en chantier à destination de la Gamecube et de la PS2, mais la route s’avère très longue. In the end, three large “brouillons” are necessary for creating soft horror games next-gen – don’t let them happen in the Devil May Cry series or have a titre of Haunting Ground! Malgré tout, en 2003, Capcom trouve un juste milieu.

A new perspective that changes tout

C’est ainsi que Resident Evil 4 sort finalement en 2005, d’abord on Gamecube – dans le cadre d’un accord passé avec Nintendo – puis sur PS2 à la fin d’année… Spoiler : c’est un carton, mais il s’agit surtout d’A big tournant for the license of Shinji Mikami and the genre of horror survival. Avec ce quatrième épisode, les équipes de Capcom misent à fond sur l’action, avec a camera épaule qui permet de tirer avec precision. Une vue super proche du heros, Léon, qui favorise les angles morts, venant replace les effets de style du hors champ. Manette en main, ça fonctionne du feu de Dieu.

Ça peut paraître pas grand chose dit comme ça, mais Resident Evil 4 s’apparente à une révolution. The gameplay change tout, notre rapport à l’environnement, aux adversaires… Bref, the formule est si efficace qu’elle va servir de socle au cinquième et sixieme volet, dans an approche action toujours plus outrancière ! Resident Evil 6 (2012) mark a point of rupture, avant que Resident Evil 7 et sa vue à la première personne vienne chambouler, encore une fois, les habits d’une series culte.