News jeu Resident Evil 4 Remake : the return of the jeux video d’horreur et d’action, le test de JV !

En son temps, Resident Evil 4 a cassé les codes du jeu vidéo pour imposer un dynamic gameplay qui aura influé sur toute l’industrie. Force, l’arrivée de son remake avait de quoi susciter la curiosité.

Retrouvez ci-dessus, en auto-play, notre test video complete de Resident Evil 4 Remake

Quand l’action-horrifique a du bon

Sorti en 2005, Resident Evil 4 fut an immense claque pour des millions de joueurs, marquant une toute new direction pour la saga qui s’inscrivait jusqu’alors dans la pure épouvante, not sans un certain essoufflement. Comme l’indiquait fièrement la jaquette du jeu à l’époque, “oubliez le concept du survival-horror” pour une “action plus intense”. Et cela lui a plutôt bien réussi.

Véritable révolution in son temps grace à un système innovant de caméra à l’épaule et son sens du style explosive, utilisant aussi fièrement les QTE, RE4 est un pilier du Dixième Art, quoique l’on en pense. C’est donc avec un intérêt tout particulier que l’on scrutait attentivement chaque bribe d’information au sujet de son remake, qui sortira le 24 mars prochain.

Return gagnant

Néanmoins, c’est bien aujourd’hui que Capcom authorise la presse à parler du jeu beaucoup plus concrètement, et pour cause : nous avons reçu le titre la semaine dernière et après l’avoir terminé en long, en large et en travers, notre test est enfin available. Vous pouvez retrouver la version écrite à cette adresse tandis que notre vidéo-test peut être apprécié dans notre lecteur de vidéos, ci-dessus.

Et vous vous posiez la question : oui, Resident Evil 4 Remake est un excellent jeu. Il s’appuie sur les bases sacrément solides du soft dont il découle pour magnifier son expérience, la peaufiner et l’approfondir sur presque tous les points de vue : en résulte une expérience plus sombre et plus trash que l’originale, avec un gameplay (densifié) et petits oignons à la myriad de petits details qui font la difference. Vous devriez vous régaler lors de sa sortie sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series dans quelques jours.

Acheter Resident Evil 4 on PS5 for €69.99 chez Amazon