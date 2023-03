News astuce Resident Evil 4 Remake : what comment is it fair to maximum effort ?

Comme dans de nombreux jeux, dans Resident Evil 4, the argent est un peu le nerf de la guerre. Sauf que faire de l’argent n’est pas toujours chose facile. Pourtant, il existe un moyen de faire rapidement 100 000 pesetas en jeu et on vous explique la marche à suivre !

The silver lining of Resident Evil 4 Remake

Come on vient de vous le dire, dans de nombreux jeux, l’argent est au cœur du gameplay, mais c’est encore plus vrai dans Resident Evil 4 ! En effet, c’est grace à lui que vous pourrez debloquer de nombreuses armes, mais also des améliorations.

Ainsi, vous pourrez vous faire un équipement de qualité pour affronter les nombreux ennemis dont vous croiserez le chemin. D’ailleurs, on vous a recemment concocted a guide des meilleures armes available dans le jeudepending on your style of gameplay.

Consultez-le et vous sourez où trouver l’arme qu’il vous faut. Sauf que comme on vient de le dire, l’améliorer vous coûtera de l’argent; heureusement, il existe a technique toute simple qui va vous permettre de vous faire 100,000 pesetas d’un coupe dans le Chapter 10 !

Où trouver la couronne ?

Pour cela, vous aurez besoin de mettre la main sur une couronne. vous vous en doutez, celle-ci se trouve aussi dans le Chapitre 10 du jeu. La, advancez dans le château jusqu’à vous rendre dans les basements. Juste avant de remonter à la surface, un mur destructible se trouve à côté de vous.

Cassez-le et vous trouverez un squelette avec une couronne en or dont les joyaux ont été dessertis. C’est là où il aura été important de garder au moins un example de chacune des 6 pierres précieuses. Ainsi, vous allez pouvoir les sertir de nouveau sur la couronne.

L’idée, c’est que pour chaque pierre différente que vous allez sertir, vous allez benéficier d’un multiplier du prix de vente de cette dernière. Si jamais vous réussissez à en sortir 6 different, vous pourrez ainsi la vendre pour a summer of 100,000 pesetas aroundde quoi bien advance dans vos améliorations d’armes !