News jeu Resident Evil 4 : the remake of RE5 has been confirmed by an indication to the end of it ?

Dire que Capcom adore les remakes, surtout du côté de Resident Evil, serait un doux euphémisme. Le développeur japonais n’hésite pas à remettre au taste you jour tous les épisodes de sa celebre franchise de survival-horror, au point de se demander s’ils poursuivront avec Resident Evil 5. Et si le dernier remake en date (celui de Resident Evil 4) reply to this interrogation ?

Il ya 10 days paraissait Resident Evil 4, remake Moderne du classique de 2005 tournant sous le RE Engine de Capcom. The faisait suite à ceux des deux précédents volets de la license parus en 2019 et 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais en sortant également sur PlayStation 5 et Xbox Series cette fois. Toutefois, en remettant au goût du jour un titre paru sur gamecube etc PlayStation 2 à l’époque, on se disait que le developer japonais atteignait ses limits : The episodes that follow from Resident Evil are sorted on the HD consoles, and it’s not worth doing without it remakes also dead… eh bien, détrompez-vous : il se pourrait que l’opus sorti 4 ans après “RE4” ait droit au meme traitement !

Mais jusqu’où s’arrêteront les remakes from the saga Resident Evil ? All avait dejà commencé sur Game Cube in 2002 with a certain Resident Evil souvent surnomme “Rebirth” par les fans, et qui consistait in a version revisited you tout premier volet de la série paru six ans plus tot sur Playstation etc Saturn. Suite à cela, le mythique Resident Evil 4 (l’original, celui de 2005) aura droit à bon nombre de portages, d’abord sur PS2, puis PC et même Wii, avant de beneficier d’un remaster sobrement initial Resident Evil 4 HD par on PlayStation 3 et Xbox 360, deux machines ayant conjointement accueilli le cinquième volet canonique de la license début 2009.

You coup, on peut se dire que Resident Evil 5 ayant déjà 14 ans (!), il serait peut-être temps de lui offer un remake On his tour, the final element, on a jeu de l’ère “PS360” says all about it and avoir droit : Regardez Demon’s Souls, sorti un mois plus tot que ce “RE5”, et qui a bénéficié d’une version revisitée au lancement de la PS5… ou encore de The Last of Us, titre testament de la PS3 et chef-d’œuvre dans son domaine, ayant lui also reçu le privilège d’un remake modern sur la dernière console de Sony. Si des jeux de la septième generation de consoles peuvent être recréés de zero (ou presque) seulement deux generations plus tard, alors pourquoi pas Resident Evil 5, apres tout ? Surtout que cela arrangerait bien Capcom, qui a pris depuis 2019 l’habitude de thunder une seconde vie aux anciens titres de sa series fétiche.

Eh bien, figurez-vous que l’éditeur japonais semble bien avoir l’intention de create un “Resident Evil 5 Remake”, ou en all cas, il souhaite nous le faire croire et tester les réactions des joueurs. Attention spoiler : c’est à la fin de Resident Evil 4 que se trouve l’indice qui laisse supposer que Capcom a prévu quelque chose pour “RE5”, et c’est du côté de Reddit (comme souvent) que quelque chose qui en dit long a été repéré. On pourrait se dire que la simple presence d’Albert Wesker, antagoniste principal de Resident Evil 5, suffit à “teaser” quelque chose, mais le personnage faisant partie du scénario de “RE4”, c’est un autre detail qui a son importance, en l’occurrence l’écran qu’il regarde. D’après l’utilisateur “twisteer94” sur Reddit, cet écran contient plusieurs reférences au jardin basement du chapitre 5 de Resident Evil 5, mais also au personnage de Excella Gionne, reconnaissable sur la gauche :

Capcom at-il teasé un potentiel remake before Resident Evil 5 ? En attendant a possible advertisement when you ask for “showcase”, then it is available on PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One and Nintendo Switch.