Resident Evil 4 vous terrific? Cette version Lego est pour vous

Un found Resident Evil 4 s’est amusé à recréer l’introduction du jeu d’horreur avec des briques Lego. Hello flippant, plus choupi.

Initial sorti en 2005 on GameCube, Resident Evil 4 renaîtra sous la forme d’un flamboyant remake à compter du 24 mars 2023 (on PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC). À cette occasion, un fan a eu la bonne idée de faire honor au jeu d’horreur, en recréant son introduction avec des briques Lego. La sequence est available depuis le 14 mars sur YouTube.

Les fans reconnaîtront immédiatement Leon S. Kennedy et sa coupe de Cheveux impeccable, ainsi que l’atmosphère sombre dans laquelle il s’apprête à s’engouffrer. Si jamais Resident Evil 4 vous fait trop peur (c’est encore plus vrai avec le remake, dont le photoréalisme des effets gores est saisissant), alors cette version édulcorée est pour vous. En prime, l’homage est réussi.

The violence qui se dégage des affrontements between Leon S. Kennedy and les autochtones qui refusent de l’aider dans sa mission est toujours là. Néanmoins, l’aspect mignon des briques Lego rend le ton beaucoup plus enfantin. On remarquera quand meme que le créateur n’a pas oublié grand-chose en route : les angles de caméra, l’interface minimaliste (jauge de vie et munitions), les bruitages typiques, le pointeur laser rouge, les mouvements au corps-à -corps, l’agonie des ennemis… Tout est là, et le respect de l’œuvre originale est immense. Il manque juste les hectolitres de sang qui inonderaient l’écran.

Le creator ne s’est pas contenté de la cinématique d’introduction, il a aussi fait du gameplay — ce qui rend son project encore plus réussi. Dans the description of the video, the precise avoir eu besoin d’environ 3 000 photos et d’entre un et deux mois de travail pour obtenir ce résultat. « Survivre (et construire) est juste le debut », plaisante-t-il. Peut-être s’amusera-t-il à refaire tout le jeu, ce qui demanderait a longue preparation.

L’œuvre vous plaît ? La chaîne Cara Aleatorio regorge d’other reproductions Lego, dans le sillage de l’écran de chargement de GTA: San Andreas. Resident Evil 4 est visiblement son project le plus ambitieux, et celui qui pourrait la faire connaître aux yeux d’autres passionnés.

