Respawn was looking for Fallen Order in the game Star Wars Jedi: Survivor

izdanie пообщалось with sozdatesand used it как на игру повлияла её предшественница,

По словам spawn, Survivor — это расширение Fallen Order «во всех возможных смыслах». Работая над первой игрой, команда одновременно знакомилась с её основами, которые затем пригодились для слегоюп .

Вместе с этим разработчики прислушивались к сообществу, обращая внимание на отзывы и обратную связь — это помогло определить моменты, нуждающиеся в расширении или реализации. Так, к примеру, Jedi Survivor порадует игроков быстрым перемещением, увеличенной продолжительностью за счёт богатого контента, улучшенной боевой системой, новой картой, над которой велась усердная работа, пятью боевыми стойками Кэла и глубокой кастомизацией.

В процессе разработки resawn пытаьась держать баланс межд своими панам’ else Éto nelёгкая задача, но команда считает, что у неё получилось с ней справиться.

Что касается исследования внутриигрового мира и стороннего контента, то разработчики пытались сделать так, чтобы всё это ощущалось неотъемлемой частью истории Jedi Survivor, а не просто «галочкой» для прохождения. Кроме того, некоторые вещи вроде кастомизации световых мечей и предметов из Fallen Order предлагаются игроку практически с самого начала — чтобы не было дополнительных ограничений, а в сундуках лежал более интересный лут.

Star Wars Jedi: SurvivorRelease 28 April on PlayStation 5, Xbox Series and PC. Proizvodstvennyy period igry zanyal some three gods I was forced into the period of pandemic. Несмотря на все трудности, команде Respawn удалось добиться поставленных целей и создать проект, который впечатляет своими размахом, глубиной и качеством.