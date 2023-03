Ryan Reynolds est presque billionaire, voici le secret de l’actor qui joue Deadpool

Après deux Deadpool, Free Guy, Detective Pikachu ou encore Red Notice ou encore Bullet Train, Ryan Reynolds rempilera dans le rôle de l’anti-heroes en 2024 aux côtés de Hugh Jackman, et on le verra aussi dan IF de John Krasinski. L’actor est donc toujours au top, et peut désormais envisager l’avenir encore plus sereinement.

Ryan Reynolds : un retour très attendu au cinéma

La career de Ryan Reynolds, Debutée au debut des années 90, n’est plus à faire. L’actor est reconnu, il a fait et fait encore du mannequinat et, comme beaucoup, il a une activité de producteur. si tout n’a pas été roseon pense notamment à son Green Lantern In 2011, Ryan Reynolds is currently in Hollywood. Freeguy a été honnêtement reçu, Detective Pikachu a été un succès, et dead pool 3 est conteste l’un des films les plus attendus du MCU.

Si le succès est regulation au rendez-vous, l’actor est loin de posséder la plus grande fortune du cinéma americain. Il est évidemment multimillionnaire, corn, in 2022, sa fortune personnelle n’était estimée “qu’à” 150 million dollarsassez loin derriere un Leonardo DiCaprio dont les comptes afficheraient de 250 to 300 millions de dollars ou encore d’un Tom Cruise ses 600 million estimates in janvier dernier.

Le billion, le billion!

Mais tout va très, très bientôt changer. Comme beaucoup d’autres, Ryan Reynolds a investments in diverse companies, programs ou productions, and l’un de ces investments val lui rapporter très gros. En effet, il s’avère que Ryan Reynold Possède, depuis 2019, 25% de Mint Mobile, a supplier of services without being apparent to Ka’ena Corps. Or, cette meme entreprise vient tout juste d’être rachetée par T-Mobile USle deuxième operator téléphonique des Etats-Unis derriere Verizon.

Le montant de l’operation ? 1.35 billion de dollars. Dans l’affaire, Ryan Reynolds va toucher 300 million de dollars in cashet l’equivalent de plusieurs centaines de millions en stock options, an outil de rémunération prenant généralement la forme d’actions, mais dont le montant est fixé pour une durée limitée. Un bon moyen de garantir des revenues, et de fidéliser les salaries or les dirigeants. Autrement dit, Ryan Reynold est, sur le papier, quasiment billionaire.

A three belle operation pour l’actor, qui restera directeur creative de Mint Mobile. N’oublions pas que celui qui incarne Wade Wilson a également des billes dans l’équipe de football de Wrexham (Pays de Galles), in the brand d’alcool de luxe Aviation Gin and in the boissons Diageo, mais également qu’il a Fondé son agence publicitaire denominated Maximum Effort. Il y avait donc l’actor à succès, il ya maintenant le businesman impliqué dans un veritable empire qui commence à lui rapporter très gros.