Sans surprise, Diablo IV pete les scores avec sa beta ouverte

The new hack ‘n slash de Blizzard est un succès garanti après deux sessions de tests convaincantes : voici les chiffres vertigineux.

La franchise Diablo s’offre enfin les enfers qu’elle mérite. Après un troisième volet qui aura pris des années à remonter la pente et un épisode mobile largement controversé, voici venu le chapter tant attendu. Diablo IV s’annonce comme le renouveau de la license avec un gameplay et a direction artistique retravaillés, à mi-chemin entre a modern approach et ce qui faisait le charme du second épisode. Avec de telles promesses, les attentes des joueurs sont au plus haut et Blizzard va devoir faire ses preuves.

Mais à en croire les results de la beta, c’est chose faite. Le jeu s’est révélé au monde entier au travers de deux weekends de test du 17 au 20 mars puis du 24 au 27 mars. L’un était réservé pour les fans ayant précommandé le titre tandis que le second était ouvert à tous. Bien que celle-ci ait rencontré quelques soucis (files d’attente astronomiques, bugs de performances et absence de doublage dans certaines langues), les chiffres ne trumpet pas : les joueurs étaient au rendez-vous pour de longues heures de jeu.

Des millions d’aventuriers

Les équipes de Diablo ont décidé de partager des statistiques insolite afin de quantifier le succès de la session ouverte. Au total, les joueurs ont accumulé pas moins de 61 560 437 hours de jeu, soit 2 565 018 jours. Cette valeur astronomique suffit à comprendre la hype derriere Diablo IV, mais ce n’est pas tout. Gardez en tête que ces chiffres ne concernent qu’un weekend sur deux. Si l’on rajoute les heures de l’accès anticipé, on obtient alors 82 375 195 heures de jeu soit 9403 années : de quoi en perdre la tête. De plus, une récompense destinée aux joueurs ayant atteint le level 20 a été attribuée à 2.6 millions de comptes, ce qui confirme d’autant plus de personnes ayant participé à cette bêta.

Avec 62 millions d’hours passed en jeu, nous vous remercions de faire de #DiabloIV la plus importante beta de l’histoire de la series. Ce n’est que le debut. Les Enfers vous accueillent le 6 june 2023. Préachetez et obtenez jusqu’à 4j d’accès anticipé : pic.twitter.com/hWCSBv2fe4 — Diablo_FR (@Diablo_FR) March 31, 2023

Les aventuriers sont également morts presque 47 millions de fois, dont 10 millions face au terrible Ashava, le world boss visiblement trop coriace. En contraste, 29 billions d’ennemis classiques ont été achevés au cours de ces deux weekends : les joueurs n’ont eu aucune pitié. Les classes sorcier et nécromancien resartent comme les plus populaires. Aucune surprise puisqu’il s’agissait sans aucun doute des plus puissantes face notamment aux druides presque injouables. Si certains joueurs ont pu participer à cet effort commun de 29 billions de monstres tombés, d’autres ont passé un sale quart d’heure.

L’equilibrage des classes est loin d’être maîtrisé et Blizzard va devoir travailler d’arrache-pied pour améliorer l’experience global. Il serait dommage de ne voir majoritairement que deux classes une fois le titre sorti. Le rendez-vous est par ailleurs fixé au 6 juin prochain. Les joueurs ayant précommandé les éditions Deluxe or Ultimate pourront également profiter de quatre jours d’accès anticipé, portant le lancement des festivités au 2 juin 2023.

pour rappel, Diablo IV Sera available on PC, PS4, PS5, Xbox One and Xbox Series. L’ensemble de l’aventure offrira and cross-platform gameplay ainsi qu’une compatibilité clavier-souris et manette. Il sera également possible de partager l’aventure en local pour les adepts des soirées jeux en écran scindé.