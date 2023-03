Selges dyrt: – Bortkastede penger

Istanbul supermarked i Oslo er et av få utsalgssteder i landet som selger den populære sportsdrikken Prime Hydration. Flasken på 500 milliliter koster 149.90 kroner, men rives likevel bort fra hyllene.

Sportsdrikken ble lansert for litt over et år siden og har lenge kun vært tilgjengelig i utlandet. Nå som den er tilgjengelig i Norge, er det mange som vil teste den ut, til tross for den stive prisen.

– Det er mest barn og unge mellom 8 og 18 år som skal ha det, sier assisterende butikksjef Ridvan Akinci.

MEDEIERNE: Logan Paul og KSI er ansiktene til sportsdrikken Prime. De har skapt et enormt engasjement, her under en promotering i London i fjor sommer. Photo: Scott Garfitt/AP



Akinci mener engasjementet rundt drikken kommer av markedsføring på sosiale medier, spesielt på Tiktok. Det er nemlig internett-kjendisene Logan Paul og KSI som er medeiere av produktet.

Prime hydration er den offisielle sportsdrikke-sponsoren for UFC (Ultimate Fighting Championship).

I USA selges drikken for rundt 20 norske kroner, en betydelig lavere pris enn hva man finner i Norge. Andre sportsdrikker selges i Norge for under 30 kroner for samme volum.

– Bortkaste penger

Prime Hydration er en koffeinfri drikke som promoters for å være en sportsdrikke som skal hjelpe utøvere å prestere bedre.

Dette reagerer klinisk ernæringsfysiolog Mone Sæland på.

På flasken står det at den skal inneholde flere vitaminer. Men mengdene er sma.

– Det er ikke mulig at det gir noen sportslig effekt i de konsentrasjonene, sier Sæland.

Sæland mener det finnes mye billigere alternativer på markedet, som vil være ganske like innholdsmessig.

I hovedsak består drikken av mest vann, kokosvann, smakstilsetning og fargetilsetning.

BEKYMRET: Klinisk ernæringsfysiolog, Mone Sæland, er bekymret for at barn og unge skal drikke for mye av leskedrikken. Photo: Sverre Saabye



– Jeg ville aldri gitt dette til verken barn eller barnebarn. Det er et helt unødvendig produkt, og det koster så mye. Jeg ville heller brukt pengene på ordentlig mat. Dette er bortkastede penger, sier Sæland.

Selv om det er lite sukker i drikken, er det likevel kunstige søtningsstoffer. Dette mener Sæland at barn ikke burde få i sec.

– Hvis du er innestengt i en heis uten annet å drikke, så er det bedre å drikke dette enn ingenting. Ellers er det vanskelig å finne spesielle fordeler ved dette produktet fremfor andre, sier Sæland.

huge pay

Istanbul supermarked kan selge over 100 flasker om dagen. De tar inn små partier om gangen, så de må fylle på ofte for å møte etterspørselen.

Selv om de feaste som drikker Prime er under 18 år, kommer det ofte inn foreldre som skal kjøpe for barna sine.

– Barn sier til foreldrene sine at hvis de ikke kommer hjem med Prime, så vil de ikke spise middag, sier Akinci.

SELGER GODT: Assisterende butikksjef Rudvan Akinci (tv), her sammen med butikkmedarbeider Hakan Ustun. Photo: Aage Aune / TV 2



Butikkmedarbeider Hakan Ustun har opplevd at kunder ikke bare kjøper en flaske av gangen.

– Noen blir så glad når de ser Prime, at de kjøper med seg tre-fire flasker. De bryr seg ikke om hvor mye det koster, sier Ustun,

Grunnen til at sportsdrikken koster mye, er at den er dyr å importere til Norge. For å få profitt på salget må butikken sette prisen høyt, forteller de.

Samtidig påpeker Akinci at flere konkurrenter selger den enda dyrere. På andre utsalgssteder kan prisen nærme sec 200 kroner.

REKLAME: Artisten Adam Ezzari delte en Tiktok hvor have testet Prime for første gang. Denne hadde han fått fra Istanbul supermarked. Photo: Aage Aune / TV 2



Smakte for forste gang

Da TV 2 var på besøk hos Istanbul supermarked, var det flere barn og voksne som sikret seg en flaske. In av disse var 17 år gamle Pawel Wanat.

Wanat hadde tidligere sett drikken på blant annet Youtube, og ville derfor teste den ut for første gang.

– I klasserommet mitt har to av vennene mine kjøpt Prime, så jeg ville bare smake det og se hvordan det smaker, sier Wanat.

FORNØYD: Pawel Wanat viser stolt frem Prime hydration i smaken blue raspberry. Photo: Aage Aune / TV 2



Wanat åpnet flasken rett etter kjøpet og tok sin første slurk.

– Var det verdt 150 kroner?

– Kanskje ikke 150, men det smaker godt. Noen ganger skal man få lov til å unne seg noe man har lyst på, sier Wanat.

Vile ikke gi sec

Akinci hos Istanbul Supermarked mener de ikke kommer til å slutte å selge Prime så lenge engasjementet ennå er stort.

– Det kan være litt vanskelig å få tak i, men så lenge folk vil kjøpe og vi får tak i det, så vil vi selge det.

DYRT: Hver flaske koster 149.90 kroner hos Istanbul supermarked. Dette gir drikken en literpris på nesten 300 kroner. Photo: Aage Aune / TV 2



Acinki og medarbeider Ustun, som for øvrig er i målgruppen for sportsdrikken, er imidlertid lite imponert over smaken.

– Det er ikke som en vanlig brus. Vanlig brus smaker bedre synes jeg, sier Acinki.

– Jeg gir den fire eller fem av ti. Den er ikke verdt 150 i det hele tatt. Jeg hadde betalt 30-40 kroner, men ikke 150, sier Ustun.