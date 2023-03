Tom Henderson рассказывал о том, что «японская» Assassin’s Creed Red будет включать двух играбельных персонажей, а её игровой процесс будет строиться на стелсе. Теперь инсайDER В прошлом месяцерассказывал о том, что «японская»будет включать двух играбельных персонажей, а её игровой процесс будет строиться на стелсе. Теперь инсайDER podelilsya новыми подробностями этих особенностей.

Как сообщают источники Хендерсона, в роли двух протагонистов выступят самурай и синоби. При этом, похоже, что самраем станет женщина, которю можно было увидеть в первом тзере, а с.

Что касается стелса, то здесь разработчики Assassin’s Creed Red, вероятно, решили пойти по пути Splinter Cell and hit man. Речь идёт о фнциях, позвояющих прятать тела, крываться в в всокой траве, тшить свет, чтобы не в..

Напомним, что Red — это всего лишь рабочее название Assassinʼs Creed в сеттинге феодальной Японии. For this reason, the project was scheduled for 2024 God, it will not last until 2025 God.