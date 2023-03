Steam Deck : 5 jeux incroyables en soldes des maintenant

Les soldes de printemps de Steam ont commencé, en meme temps que l’anniversaire du Steam Deck ! Voici 5 pépites à découvrir d’urgence.

Ce 16 Mars, Valve a launched le top départ de ses soldes de printemps. En plus de réduire le prix d’un grand nombre de ses jeux, la firme en profite pour affiche son Steam Deck at -10%. C’est donc l’occasion de penser utile et de vous offer quelques jeux à la fois pour pour PC mais aussi pour your Steam Deck si vous en possédez un ou que vous prévoyez d’en acheter un exemplaire. Les soldes durent jusqu’au 23 mars at 18h heure française.

road 96

Available from €6.98 to €10.96 (-65%)

road 96 est un jeu independent developed par les montpelliérains Digixart qui a fait particulièrement sensation in 2021. Le titre s’est imposé comme une des meilleurs aventures en road trip du monde vidéoludique grace à sa narration totalement controllable. Embarquez pour le voyage de votre vie dans ce jeu émouvant au character et au charme certains. Son prequel

arrive le 4 avril, c’est donc le moment parfait pour découvrir le jeu !

Ori and the Will of the Wisps

Available at €5.99 from €29.99 (-80%)

Bien que son visual universe soit des plus charmants, Ori and the Will of the Wisps n’est pas un jeu si aisé à prendre en main. Cette aventure vous emmène au cœur d’un monde où Ori devrai faire preuve d’un courage à toute épreuve afin de sauver la chouette Kun. Il s’agit de la suite, tout also incroyable, de Ori and the Blind Forest qui avait déjà mis les joueurs à rude épreuve. Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à découvrir les deux opus !

Star Wars Jedi Fallen Order

Available at €3.99 from €39.99 (-90%)

On ne peut jamais en parler assez. Star Wars Jedi Fallen Order est un des meilleurs jeux d’aventure star Wars, et son sequel arrive bientôt. Avant donc de découvrir survivor le 28 avril prochain, n’hésitez pas à faire la rencontre de Cal Kestis dans cet opus qui rassemble action, narration prenante et combats au saber laser. Attention tout de meme, il s’agit d’un Souls likela difficulté ne pourrait donc pas être adaptée à tous bien que plus accessible que les titres du genre.

Agent A : A Puzzle in Disguise

Available at €1.76 from €16.79 (90%)

Si vous êtes jeux d’esprit que jeu d’action, Agent A est fait pour vous. Dans ce casse-tête vous devez enquêter sur les intentions de Ruby La Rouge, l’ennemie numéro 1 de votre agence d’espions, et surtout l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Pour ce faire, vous devez récolter des indices, assembler des pièces et résoudre des énigmes pour la coincer. Mais un mystère, bien plsu grand, vous attend à la fin de cette adventure…

Marvel’s Midnight Suns

Available at €29.99 from €59.99 (-50%)

On dates with a jeu de stratégie qui plaira à all the fans de Marvel. The team of Midnight Suns prend vie dans ce RPG tactique qui mêle narration épique et combats au tour par tour. Chaque heres possède ses propers specificités et votre personnage est certainement le plus puissant du lot. Son gameplay peut paraitre intimidant mais il est en réalité très accessible, même pour les joueurs qui n’ont jamais goûté à ce genre auparavant.

Bien d’other promotions en cours

Ces 5 examples ne sufficient pas à representative l’énormité de jeux en soldes cette semaine sur Steam. Vous pouvez par example benéficier de -90% sur all les jeux Valve ou presque, et cela inclut les Half Life ou encore les portal. Si vous possédez un Steam Deck, vous pouvez également jeter un coup d’oeil à nos 5 incontournables juste ici. Enfin, voici un aperçu des jeux les plus populares on Steam Deck. Certains d’entre eux sont en promotion durant toute la semaine, il est donc temps d’en profiter.