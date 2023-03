svenskene kommer

Kenneth Karlsson strekker seg etter laksen på øverste hylle. Han far never i favoritten without him.

– Varmrøkt laks, det er godt, det, sier han.

SVENSKEHANDEL: Kenneth Karlsson foretrekker prizene i Norge. Butikksjef ved Kiwi Halden Henrik Norum-Johansen kommer med gode råd. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Karlsson er en av mange svensker som nå reiser til Norge for å handle.

Brød, bleier, grønnsaker og fisk er blant varene som er billigere i Norge enn i Sverige nå.

– Det er dyrt i Sverige. Dobbelt så dyrt, sier Saadaq Alas og holder fram laksepakken.

KUNDER: Saadaq Alas og Nuur Ibrahim tar ofte turen til Norge for å gjøre storinnkjøp. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Han og kompisen har kjørt fra Bengtsfors for å handle norsk fisk billig.

Handlevognene bugner over av frossen laks. Dagens fangst består av flere titalls pakker.

Like bortenfor står Asgeir Skaar fra Ed og skjærer opp brød. Han kjøper mange når han først er i Norge.

– Jeg har kjøpt ti brød, så dette varer en måned eller mer, sier han.

BRØDKJØP: Asgeir Skaar foretrekker norsk over svensk brød. Billigere er de også. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Massiv prisøkning

Svenskenes inntog henger sammen med en massiv prisøkning i Sverige.

Ifølge Statistikmyndigheten i Sverigesom tilsvarer SSB i Norge, har prisen på mat og alkoholfri drikke steget med over 20 prosent det siste året.

Det er den høyeste økningen på ett år i Sverige siden 1950-tallet.

Så mye dyrere er svenske matvarer blitt Design matvarene økte mest i pris i Sverige mellom februar 2022 og februar 2023: Purreløk +79.5% Blomkål + 79.2% Paprika + 54.1% Honningmelon + 51.4% Sucker + 48.1% Smor + 39.4% Smasitrus + 38.4% Rømme og Creme Fraiche + 38.4% Margarin + 38.0% Kilde: Statistikmyndigheten, SCB.





De svenske prizene stiger dobbelt som mye som de norske.

I Norge var prisveksten til sammenligning 8,8 prosent, opplyser SSB.

Den massive svenske prisveksten har faktisk ført til at Sveriges finansminister har kalt inn dagligvarekjedene til et møte for å finne en løsning, ifølge express.

MATVARER: Svenske prizer har økt mye mer enn de norske det siste året. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Møter flere svensker

Priskrise i Sverige er godt nytt for Kiwi Halden, som ligger like ved svenskegrensen.

Det er til tider utfordrende å drive norsk butikk på grensen til Sverige. Men på Kiwi Halden har de gjort det bra den siste tiden.

– Vi har hatt veldig god vekst etter at kiwi valgte å ikke sette opp prisene 1. februar og tilvekst av svenske kunder, sier butikksjef Henrik Norum-Johansen.

SJEF: Kjøpmann Henrik Norum-Johansen er fornøyd med omsettingen på Kiwi i Halden. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Han ser at stadig flere svensker kommer innom butikken.

TV 2 har også vært i kontakt med Rema 1000. De merker også pågangen fra svenskene.

– Ja, butikkene våre ved grensen har merket noen flere svenske kunder. De handler som regel det de fleste svensker handler når de er hos oss: brød, brunost, smør, fiskeboller, fryste reker, bleier, makrell, tran, frukt og grønt, sier Irmelin Stølen, regionsdirektør for Østre Østland.

REMA: Irmelin Stølen, regionsdirektør for Østre Østland i Rema 1000 sier de ser mer til svenskene nå. Photo: Row 1000.



endret handlemønster

Norum-Johansen forteller at svenskene nå også ser ut til å endre handlemønstret sitt.

– For så du det veldig enkelt på handlekurven at de var svenske. De kjøpte kun enkelte varer som alltid har vært billigere i Norge, sier Norum-Johansen.

BRØD: Kneippbrød er populært blant svenskene, ifølge butikksjefen. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Butikksjefen trekker fram kneippbrød, makrell i tomat, bleier og smør som eksempler på dette.

Men den kraftige prisøkningen får svenskene til å nå ta en større del av handlingen sin i Norge.

– Det er nok hovedgrunnen til at flere svensker vurderer å handle mer i Norge. Nå handler svenskene mer generally enn det de har gjort før, sier Norum-Johansen.