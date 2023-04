SwiftKey : Bing Chat debarque dans le keyboard mobile de Microsoft

Microsoft avait prévenu qu’elle intégrerait des IA like ChatGPT partout or elle le pourrait dans ses different outils. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entreprise de Redmond semble être bien partie pour tenir sa promesse. Quelques semaines après avoir inauguré Copilot, une IA censée booster votre productivité dans les différents outils de la Office suite, Microsoft est visiblement en train d’intégrer un accès au nouveau Bing dans son clavier mobile alternative, SwiftKey.

Le piano des smartphones, meilleur endroit pour interroger Bing Chat

On Reddit, the user of the keyboard SwiftKey is not the proposer, in the beta version, on Android, a new button Bing, and on the other hand you bandeau regroupant to us les instruments du keyboard.

If you do it on Microsoft Edge, the company in Redmond will offer you the convenience of using your mobile keyboard, and it will be easier for you to access Bing Chat. Et SwiftKey is sans nul doute le meilleur endroit dans lequel Microsoft may introduce son chatbot basé sur ChatGPT.

Desormais, tous les utilisateurs de SwiftKey pourront non seulement lancer une request dans le moteur de recherche Bing, mais ils pourront surtout s’adresser directement à Bing Chat avant d’envoyer un message. Ils pourront ainsi obtenir des informations supplémentaires, trouver de l’inspiration, ou all simplement corriger la tournure de leurs phrases. A priori, Bing Chat should be considered, in SwiftKey, you may suggest different phrases, in accordance with the tonalité que vous souhaitez donner à un message. En appuyant sur le bouton claysvous pourrez laisser le chatbot reformuler vos réponses de manière Professionnelle, Décontractée, Polie ou Familière.

Pedram Rezaei, CTO of the division mobile et commerce de Microsoft, an indiqué sur Twitter que ce bouton Bing allait être déployé progressivement auprès de all les utilisateurs de la version beta de SwiftKey sur Android. Il n’a pendant pas precise quand the function arrivera sur iOS.

L’IA au secours de SwiftKey ?

Il ya quelques mois, l’avenir du clavier SwifKey ne paraissait pas brilliant. Racheté en 2016 par Microsoft, et long temps considered comme étant le meilleur keyboard mobile alternative, Swiftkey n’avait pas été mis à jour depuis près d’une année sur iOS. Et c’est sans doute cela qui avait poussé Microsoft à envisager, à l’époque, de signer l’arrêt de mort de son clavier alternatif sur l’iPhone. Le 5 October dernier, SwiftKey était donc censé disparaître définitivement des rayons de l’App Store.

Pourtant, quelques semaines plus tard, à la fin du mois de novembre 2022, la firme de Redmond faisait machine arrière. Microsoft announced the manière assez inattendue, the return of SwiftKey on iOS, with the promise of new functions. On comprend desormais ce return of the situation.

