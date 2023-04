Telialigaen skifter navn

Etter fire års samarbeid er det duket for navneendring for Norges offisielle nasjonale e-sportliga. Samarbeidet med Telia går ut etter vårens sesong og Good Game tar over navnet til ligaen selv.

Good Game-ligaen

I forbindelse med den pågående emisjonen, varslet selskapet at de ønsker mer langsiktige merkevareverdier, og dette er et steg i den retningen.

Styreleder i Good Game, Harald Strømme er optimistisk for fremtiden til Good Game-ligaen.

– Å eie merkevarene vi selv bygger er en sunn strategi, som skaper større verdier for aksjonærene på sikt.

– Tiden er inne for å stå på egne bein. – Dessuten åpner et nøytralt liganavn for andre sponsorer som vil inn i et attraktivt marked, sier Strømme.

Les også: Telialiga-sluttspillet arrangers i Stavanger.

Vil gjøre ligaen bedre

Administererende direktør i Good Games, Erling Rostvåg forteller at det er lite som forandrer seg for deltakerne i ligaen til tross for navneskiftet.

– Ligaen har hele tiden tilhørt oss, så sånn sett er det lite som endrer sec. Ambisjonen har hele tiden vært å gjøre ligaen større og bedre år for år, men på en bærekraftig måte, og det vil vi fortsette med.

Erling Rostvåg er liga- og turneringsansvarlig i Gamer.no Tor-Steinar Tangedal / Gamer.no

Med en vellykket kapitalinnhenting og flere kommersielle partnere i ryggen, ligger alt til rette for at Good Game-ligaen skal fortsette den sportslige suksesshistorien, selv uten sponsorinntekten fra Telia.

– Vi vil fortsatt ha kommersielle partnere. Stop this som endrer sec er at navnet ikke er til salgs. Vi snakker til enhver tid med flere potensielle nye partnere, men har tidligere fått tilbakemeldinger på at navnesponsoratet skaper frykt for å havne i skyggen av hovedsponsor. Dette vil ikke være en utfordring fremover.

Les også: Heroic sikrer finansiering for videre drift.

Telialiga system for SpillExpo

Dette betyr at vårens Telialiga-sluttspill som går av stabelen under SpillExpo i Stavanger, blir den siste før Good Game Ligaen trer i kraft til høsten.

Med over 10,000 spillere i fem ulike spill, med to sesonger i året er Good Game-ligaen Europas største nasjonale liga, og har offisiell status fra Norges E-Sportforbund.