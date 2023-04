News JVTech Tesla : the marque d’Elon Musk ne connait pas la crisis et explos des records. La competition in PLS

Après une année 2022 record, Tesla debut 2023 de la meilleure des manières avec des chiffres de production et de livraison tonitruants. Avec ses prix au rabais, la firme d’Elon Musk est en train de mettre tout le monde d’accord.

La tempête Tesla ne veut plus s’arrêter !

Trimestre après trimestre, Tesla ne cesse de nous surprendre ! Depuis quelque temps, les rapport trimestriels de la firme ont considered changé et sont passés de « est-ce qu’ils répondent aux attentes » at « de combien nos volumes de production et de livraison ont-ils augmentés ? » Et pour ne rien vous cacher, lors du dernier trimestre, les deux variables ont été remplies. La firme d’Elon Musk a réussi à livrer 422 875 vehicles au cours du premier trimestre 2023. Il s’agit d’une augmentation de 36.4% par rapport aux 310 048 units liveries à la même période l’an dernier. Et sur ces (presque) 423 000 voitures livrées, 412 180 voitures sont constituées de Tesla Model 3 et Model Y. Soit 97.48%.

Credit Photo : Tesla

À côté de ces chiffres exceptionnels, Tesla a également réussi à battre un new record de production de vehicles. Au premier trimestre 2023, the society d’Elon Musk a réussi à produce 440 808 voituresdont 421 371 correspondent aux Tesla Model 3 et Y et 19 437 units sont des Tesla Model S et X. This augmentation represents a croissance de 44.33% par rapport à la même période en 2022, époque à laquelle le constructeur automobile assemblait « seulement » 305 407 vehicles.

Le combo baisse de prix et infrastructure hisse Tesla au sommet

Les chiffres published au premier trimestre 2023 ne font que enforcer la stratégie que suit l’entreprise. Depuis plusieurs années, la firme américaine a clairement orienté son activité ver la forme : de large investments pour economizer du temps et de l’argent. L’usine de Berlin et sa gigapress est le meilleur exemplar du retour qu’ils obtiennent sur leur investissement en matière d’infrastructures. Cette enormous pressqui fait gagner beaucoup de temps dans l’assemblage des vehicles – et dont le seul problem est de limiter les modifications au level du design – est un énorme atout pour le constructeur automobile.

Avec cet outil d’une redoutable efficacité, l’objectif ultimate est de sortir 10 000 vehicles de l’usine de Berlin chaque semaine. En d’autres termes, lorsque l’usine allemande fonctionne à plein potentiel, les équipes s’attendent à ce que cet espace génère plus d’un demi-million de véhicules par an – c’est-à-dire, plus que ceux apportés par l’ensemble des usines Tesla sur ce premier trimestre. À l’heure actuelle, certains analystes estiment meme que l’entreprise pourrait atteindre les two millions de vehicles produits en 2023, ce qui constituerait un nouveau record.