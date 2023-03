Test Resident Evil 4 : a remake which comprend comment rendre homage

Il n’est pas évident de faire honor à un grand classique du jeu vidéo, mais Capcom a trouvé la recette idéale.

La mode de remakes n’en finit plus. Un à un, les grands classiques sont arrachés à leur repos bien mérité pour capitaliser sur la nostalgie. Trop souvent, ces rééditions n’arrival pas retrouver le charme d’antan, et se retrouvent à être qualifiées de version modern médiocre. S’en suit alors un ras-le-bol de la part des gamers qui n’en peuvent plus de voir des studios travailler sur d’anciens titres plutôt que d’en créer de nouveaux.

Pourtant, il arrive parfois que quelques bonnes surprises viennent se glisser parmi les remasters et remakes. In 2020, Square Enix redéfinissait les standards du remake with Final Fantasy VII. With beaucoup de temps et d’attention, il est possible de réinventer un classique au point d’en faire un nouveau jeu tout aussi bon. Après de nouvelles versions (trop) simples mais efficaces des 3 premiers épisodes de la franchise resident EvilCapcom se lance dans le bain du remake d’envergure avec le fameux quatrième volet.

RE:4 n’en est pas à son premier retour : arrived you motion gaming on the Wii, versions HD… Dix-huit ans après leur sortie originale, comment faire des adventures de Leon et Ashley un jeu qui tient encore la route ? If the gameplay is very large from the original version, it is compatible with a retravailler without being denatured, Capcom will be unable to do so.

Fair functionner l’horreur à l’ancienne

Alors que les jeux d’horreur se sont surdeveloppés ces dernières années, c’est donc l’un des genres qui a le plus mal vieilli. Difficile de ressentir de véritables frissons face aux premiers resident Evil ou encore Silent Hill. Les joueurs ont pris l’habitude d’être pourchassés par les monstres de Outlast ou agressés par les animatroniques de Five Nights at Freddy’s. Notre tolerance aux frayeurs virtuals et de plus en plus hautes, surtout depuis l’avènement de la VR.

Si the franchise de Capcom a effectué un passage à la première personne depuis l’épisode 7 en 2017, ce n’est pas pour rien. Les standards du genre ont change. L’angoisse générée par cette prize de vue et les possibilités qu’elle offer avec le modern hardware a permit de révolutionner ce type de jeu. Outre l’aspect nostalgique, revenir en arrière avec un remake de Resident Evil 4 est un pari risqué. Il faut réussir à convaincre les joueurs de la premiere heure comme les nouveaux venus qui profitent de la franchise depuis les derniers épisodes.

Developed with the RE:ENGINE used for the septieme et huitième volet, ce remake emprunte donc la direction artistique de ces derniers. La refonte est efficace et arrive meme a sublimer l’ambiance de l’original. It is a visual aspect that is important for the sensation that offers a jeu d’horreur, the faut également que le gameplay arrive à suivre. Fort heureusement pour les joueurs, le Resident Evil 4 de 2023 est largement à la hauteur de nos attentes. C’est effrayant, c’est dynamique et surtout : c’est frais.

Entre familiarity and discovery

Jouer à Resident Evil 4 aujourd’hui in this version retravaillee est a totally different experience of the adventure of 2004. À l’époque, cet épisode reinvente la formule. Après les prizes de vue fixe, ce titre devient l’un des premier TPS d’action (third person shooter). Cela a permis d’inspirer une generation entière de titres et il faut bien rendre homage à cet héritage. Ainsi, pour redonner un coup de jeune à cette formule désormais vue et revue, Capcom joue à l’équilibriste entre respect de l’œuvre originale et refonte totale.

Si les premières heures de jeu servent à nous mettre dans le bain et à nous rappeler les experiences du passé, le title effectue rapidement un revirement de situation pour completement depayser le joueur. Certain passages disparaissent pour laisser place à des nouveaux, tandis que d’autres scenes sont enrichies par des sequences inédites. Plus que l’horreur induite par les créatures du jeu, c’est surtout sa structure inattendue qui génère du stress en permanence.

All is allowed in the remake and the fans are not allowed to have surprises. Grace à ce contenu supplémentaire, Resident Evil 4 Remake affiche l’une des plus grandes durées de vie de la franchise. Depending on your mode of play and the mode of difficult choice, choose between one dizaine d’hours à plus de 20 hours pour compléter cette aventure. La rejouabilité est également complétée par a system de fis. On regrettera pendant la disparition du contenu dédié à Ada Wong, la campagne “Separate ways“. Puisque Resident Evil 7 etc 8th ont eu le droit à quelques DLC, cette aventure devrait rejoindre le jeu à une date ultérieure moyennant une dépense supplémentaire.